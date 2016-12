GOTY-Nominierung 2016

Das ganze Jahr 2016 hätte ich auf die Frage "Was wird dein GOTY werden?" mit felsenfester Überzeugunggeantwortet. Aber dann kamtatsächlich raus und, ähm... ja. Semi-guter Plot und Grafik-/Framerateprobleme, mit denen ich selbst nach gefühlten zweihundert Patches noch zu kämpfen habe - das klingt einfach nicht nach gutem GOTY-Material.Bleibt also ein Spiel, von dem ich, bevor ich den Key im Postfach hatte, noch nicht mal gewusst hatte, dass es existiert, mich aber wirklich verzaubert und umgehauen hat: Das kleine AdventureMit dem Lichtträger Teku machen wir uns auf die Reise aus unserem brennenden Dorf, raus in die gefährlich Welt, um den Schamanen, unseren Freund und Lehrer, zu finden und vor den feindlichen Kriegern zu retten. Beigibt es drei Dinge, die mich absolut faszinieren:1. Die wunderschönen Aquarellzeichnungen. In jedem Bild steckt so viel Kreativität und Detailreichtum, dass man sich gar nicht sattsehen kann. Sie sind nicht konventionell schön, dafür ziehen sie uns aber in eine traumhafte obskure Welt.2. Die klugen und durchdachten Rätsel. Kein gutes Adventure ohne gute Rätsel - undschafft es nur durch das Leveldesign, dass ich sofort weiß, wann ich ein Rätsel vor mir habe. Da es ansonsten aber eher minimalistisch mit Hilfestellungen umgeht, bleibtimmer knifflig und motiviert mich durch die clever gestalteten Rätsel immer wieder dazu, noch einmal ganz genau nachzudenken und die Umgebung zu beobachten.3. Die Brutalität. Okay, komischer Punkt, um ein niedliches Adventure für gut zu befinden, ABER: Indurchleben wir mindestens dreihundert verschiedene Todesarten - ertrinken, gefressen werden, Affe aufn Kopf, durchbohrt -, was einen interessanten und starken Kontrast zu dem ansonsten eher schnuffig anmutenden Spiel bildet. Da das Spiel selbst auch immer düsterer wird, zeigtso sehr schön, dass Tekus Welt eine gefährliche und harsche ist. Das Prinzip von Trial und Error macht zudem viel Spaß, daes durch viele Speicherpunkte und kurze Ladezeiten schafft, dass kein Frust aufkommt.ALSO! Daher ist Candle mein GOTY 2016! Mehr zu zum Spiel lest ihr im Review