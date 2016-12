Gomo im Test

Zusammenhang? Kausalität? LOGIK? Solche Faselfasel-NatWiss-Konzepte kann man getrost hinter sich lassen, wenn manspielt. Genauso wie das Konzept "Komplizierte Maschinen sind kompliziert zu bedienen" - alles Quitschquatsch mit Sauce. Beep-Boop-Bap, Hebel ziehen, auf'n Knopf eindreschen - fertig ist die Laube!Steckt hinter dem Adventurealso Kritik an höherer Mathematik? Ich weiß es nicht. Ich schreibe diesen Test, kurz nachdem ichbeendet habe, und bin noch immer in einem Delirium aus Fragezeichen, die um meinen Kopf wabern. Ich glaube,weiß gar nicht, was es genau sein möchte. Ein Adventure?Vielleicht noch am ehesten. Zumindest macht es auf den ersten Blick den Anschein eines Adventures: Unser Hund wird von einem Außerirdischen entführt, also ziehen wir aus, um ihn zu retten, und lösen zwischendrin immer wieder Rätsel. Eine klassische Heldengeschichte, okay.setze ich aber mal in Anführungszeichen, denn die folgen mal so gar keiner Kausalität. Das klingt jetzt hart, schließlich macht es ein gutes Rätsel überhaupt erst aus, dass es irgendwie verstanden werden kann und ein Schritt auf dem nächsten aufbaut.Jetzt istauch nicht komplett unlogisch, aber... okay, ein Beispiel: Um die Fenster einer Windmühlen-Kirche zu öffnen, müssen wir Steine in der richtigen farblichen Reihenfolge sortieren. Die Reihenfolge ergibt sich aus Steinen im Brunnen. Im ersten Fenster ist ein Regenschirm, im dritten eine pixelige Schlange und im zweiten eine Lupe, mit der wir dann die Laterne entzünden können, um in den Brunnen zu springen. Ach ja, und vorher haben wir mit einem Hebelchen noch die Windräder aktiviert, damit die die Sonne wegpusten. Ansonsten hätten wir ja gar nicht die Laterne anzünden können. Ist doch klar.Solche "Rätsel" reihtaneinander wie kleine, gnubbelige Perlen an einer Halskette. Der drohende Fuchs verschwindet, wenn wir Rockmusik anmachen, der Code für die Tür ist auf ein Schaf tätowiert, und um an einen anderen Code zu kommen, müssen wir erst einmal aufs Scheißhaus gehen. Maschinen sehen unfassbar kompliziert aus - tatsächlich kriegen wir ständig Anleitungen voll mit Zahlen und klitzekleinen Buchstaben und komplexen Blaupausen -, sind sie dann aber gar nicht.Schränke wollen uns fressen, Mäuse zerren Käse, Fußbälle und abgetrennte Füße in ihre Häuser, Leute schlafen in aufgebrochenen Rohren und beschweren sich über zu laute Spinnennachbarn -fühlt sich an: Alles ist wirr, nichts folgt logisch aufeinander, Maschinen haben keinen Sinn und jeder neue Ort ploppt komplett zusammenhangslos auf. Wir gehen weiter und weiter, lösen ein Rätsel nach dem nächsten, hinterfragen unsere Umwelt so wenig wie unser Protagonist, der auch recht losgelöst von den Geschehnissen um ihn herum zu sein scheint.Und dann die Soundeffekte... Die rangieren von Fußgetrappel, das unangenehm an Spinnenbeine erinnert, über vollkommen deplatzierte "Oh yeaaaaah!"s und grummeligem Gestöhne, das so gar nicht in die gezeichnete Welt passen mag.stellt ohnehin schon die große Fragen: "Ist das noch witzig gemeint? Soll ich jetzt lachen?war am Wochenende für 0,50€ im Angebot - wer sich noch günstiger von Absurdität das Gehirn durchpusten lassen will, dem empfehle ich die Kommentarspalten auf Rezeptseiten. Ansonsten ist, wenn auch kein besonders gelungenes Adventure, denn es benutzt die Rätsel und wenigen Interaktionsmöglichkeiten ein bisschen verschämt, als wolle es eigentlich die absurde Welt präsentieren und eher an zweiter Stelle ein vollwertiges Spiel sein.