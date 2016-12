Weltweiter Release-Stop

Reviews

Und sonst so

An dieser Stelle nehmen wir uns im Editorial für gewöhnlich die Zeit, ein wenig in die Zukunft zu schauen, Spiele-Releases zu checken und auf Dinge einzugehen, die die Welt bewegt. Aber irgendwie lohnt sich das diesen Monat kaum. Ein Blick in die Release-Listen und schnell wird klar: Da kommt nix. Okay, JRPG-Fans dürfen sich mitzuballern. Und anscheinend kommtraus? Ich bin mir nicht ganz sicher, warum, aber anscheinend wird die Serie noch gekauft, obwohl nach dem ersten Spiel das Gimmick restlos aufgebraucht war?Das relativ einsame Monatshighlight, auf das jeder PS4-Besitzer und -Besitzerin sowie deren Omas gewartet haben, wird wohlsein. Team Ico hat 53 Jahre an diesem Spiel entwickelt, das so aussieht, als hätte es 1894 für die PS3 erscheinen können, wenn die Vogelkatze nicht zwanzig Milliarden Federn hätte, und wahrscheinlich gedanklich von allen so gehyped wird, dass es mindestens eine Acht auf der-Enttäuschungsskala erreichen wird....Ich will dieses Spiel unbedingt haben,war so gut, omg...Wie dem auch sei, ich will euch zumindest auf ein paar Spiele aufmerksam machen, die mich derzeit interessieren, schon herausgekommen sind und für die ich noch keine Zeit hatte. Die machen es sich gerade schön auf meinem Spielestapel gemütlich. Da wäre zum Beispiel Ghost of a Tale , ein 3D-Action-Adventure mit einer kleinen Maus, das einfach nur knuffig aussieht und gerade im Early Access vor sich herentwickelt. Das traumhaft schöne Owlboy hat ebenfalls eine lange, lange Entwicklungszeit hinter sich und hat vor kurzem endlich das Licht der Welt erblickt. Schaut es euch an! Ich bin außerdem stark für Divinity: Original Sin 2 gehyped. Das sehr gute RPG darf gerne noch etwas besser werden. Und wer den ganzen Winter mit einer Taktik-Simulation rumkriegen will, sollte Bounty Train im Auge behalten.Wir kriegen übrigens kein Geld von GOG.com für diese Links. Ich mag die Plattform einfach lieber als Steam.So, und jetzt noch ein Blick in den vergangenen Monat: