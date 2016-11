Candle im Test

Fazit

Von Steinen zerquetscht, von feindlichen Kriegern mit Haken massakriert, ertrunken, von gigantischen Schlangen gefressen oder auf Holzpflöcken aufgespießt:sieht niedlich und freundlich aus, aber die Entwickler haben wohl einmal zu oft "Die 100 besten Todesarten" gegoogelt... Blut fließt zwar keines und Organe und Extremitäten bleiben, wo sie sind, trotzdem erstarrt man beim ersten gewaltvollen Tod (...überollt von einem riesigen Froschkopf) oder wenn man einen Feind in einen Abgrund tritt:Das erste Spiel der Entwickler von Teku Studios erscheint halt auf den ersten Blick überhaupt nicht wie ein ernstes oder brutales Spiel. Und das, obwohl der Anfang eigentlich schon einiges über die grundlegende Stimmung verrät: Als Lichtträger Teku wachen wir in unserem brennenen Dorf auf. Die Wakchas, ein verfeindeter Stamm, hat angegriffen und unseren Schamanen entführt. Wacker stellt Teku sich der Gefahr und macht sich auf, der Spur zu folgen und seinen Freund und Lehrer zu befreien.Aber schon hier geben uns die letzten Überlebenden des Dorfes, die uns hinterher winken, ein ganz warmes Gefühl, was erst einmal alle düsteren Vorahnungen vertreibt. Danach stolpern wir in eine bunte Welt, die von komischen Wesenheiten bevölkert ist. Stimmungsvolle, südamerikanische Musik begleitet uns. Die sanfte Stimme des Erzählers lullt uns ein. Und bald ergibt sich vielmehrals des unheilvoll Rabiaten – zumindest bis Teku das erste Mal im Magen eines niedlichen Hüpftiers landet.Die Spannung zwischen Geruhsamkeit und Gewalt beißt sich aber nicht. Auf unserer Reise durch Sümpfe, Affenwälder und Städte ist es gerade die im Angesicht von Gefahr mutige Unschuld Tekus, die uns trotz seiner Stille so stark mit dem kleinen Wurzelgnom verbindet.ist ein wirklich besonderes Spiel. In erster Linie natürlich ein Adventure, das in jeder Hinsicht liebevoll gestaltet ist. Ein großer Meckerpunkt bei vielen Adventures ist für mich immer, wenn Rätsel keinen Sinn ergeben oder einem die Welt keinerlei Anhaltspunkte für die Lösung gibt. Die Entwickler vonscheinen das zu wissen und sich dieses Problems ganz besonders angenommen zu haben. Das Ergebnis ist, dass Rätsellösen ineinfach Spaß macht.Zumindest in den ersten zwei Dritteln bin ich an keine Stelle gekommen, an der ich nicht wusste, was zu tun war, oder frustriert das Spiel beenden musste., sind durchdacht und präzise choreographiert. Wobeies faszinierenderweise schafft, logisch und kausal oft nicht miteinander zu verknüpfen, und es aber trotzdem Sinn ergibt – oder so.Das geht so: Die Rätsel sind ineinfach Teil der Welt und präsentieren sich auch so. Betreten wir einen neuen Abschnitt, wissen wir sofort: Aha, das hier ist Teil eines Rätsels. Und auch wenn es logisch keinen Sinn ergibt, dass wir mit richtig angeordneten Göttermasken ein Wasserrohr öffnen, dieses Wasser dann auf den Frosch darunter kippen, sodass dieser dann abhaut, um den weiteren Weg freizumachen – sobald wir den Screen mit dem Frosch sehen und darüber das Rätsel mit dem Wasserrohr, wissen wir: Aha, das muss ich lösen, um weiterzukommen. Ganz genau auf die Umgebung zu achten, ist dabei wichtig, dazwar immer Hinweise auf die Lösung gibt, aber ansonsten wenig erklärt – und hingebungsvolles Umschauen lohnt sich sowieso, denn die handgemalten Aquarellhintergründe sind jeden Blick wert.Dabei bieteteine große Breite an unterschiedlichen Rätseln. Eie schon bei dem Repertoire an Todesarten haben auch hier die Entwickler aus dem Vollen geschöpft: Es gibt Rätsel, in denen wir Farben mischen müssen, Schieberätsel, Schalterrätsel, Logikrätsel, und so weiter – alles da. So bleibtinteressant und motiviert, weil es selten zwei Rätsel gibt, die sich ähneln. Jeder kleine Schritt ergibt wieder neue Möglichkeiten, neue Gegenstände, neue Wege – und wirft somit neue Fragen auf.Auch die Minispiele sind, denn auch hier wird uns nichts erklärt: Um eine Truhe zu öffnen, müssen wir drei Regler so verstellen, dass die Kriegerpuppe mit dem Speer das Monster besiegt; in der Stadt müssen wir mit komplizierten Mechanismen Feuer, Wasser und Wind so umleiten, dass wir an der Flamme unsere Kerze anzünden können und einmal müssen wir gegen einen Händler Mühle spielen, damit er uns seine Walnuss verkauft.Am wichtigsten beim Lösen der Rätsel ist immer unsere Kerze: Teku ist nicht nur Schüler des entführten Schamanen, sondern auch der Lichtträger des Dorfes. Die Kerze in seiner Hand hilft uns, Rätsel zu lösen, Eis zu schmelzen, Monster zu vertreiben und Licht in die Dunkelheit zu bringen. Immer wieder müssen wir Wege finden, die wichtige Flamme zu entzünden und sie vor Regen und Wind zu schützen.ist auch abseits der Rätsel. Haben wir ein schwer zugängliches Areal einmal erreicht, gibt es immer in direkter Nähe eine Möglichkeit, den Rückweg zu vereinfachen. Zum Beispiel überwinden wir in einer Passage einen Abgrund, indem sich Teku an Geysiren langhangelt. Das heiße Wasser tötet Teku leider, also müssen wir abwarten, bis ein Geysir ruht – klassisches Sidescroller-Gedöns. Sobald wir auf der anderen Seite sind, entzünden wir eine Fackel, die auf magische Weise die Geysire ausmacht.belohnt uns also, wenn wir ein kniffliges Rätsel gelöst und einen neuen Abschnitt erreicht haben.Und bestraft uns auch nicht, wenn wir sterben. Obwohl es großzügig in der Welt verteilte Speicherpunkte gibt, werden wir nicht dahin zurückkatapultiert, sobald Teku mal draufgeht. Das wäre auch fatal für das Spielerlebnis, dennist wichtiger Bestandteil der Spieldynamik.Was passiert, wenn ich auf den Knopf drücke? Oder in die dunkle Höhle gehe? Dem Affen die Kiste unter dem Po wegziehe oder an die Freundlichkeit der Kröte appelliere? Die Antwort ist: meistens nichts Gutes. Gerade weilLogik und Kausalität nicht so astrein verknüpft, kann man nicht immer absehen, was geschieht.Das "Ach, schon wieder tot..." ist eher ein liebevolles Seufzen als ein entnervtes Stöhnen.ist ein oft absurdes, aber kein besonders lustiges Spiel, tatsächlich spitzt sich die Ernsthaftigkeit und Dramatik des Hauptplots immer weiter zu, je weiter wir unserem Schamanen folgen – und trotzdem musste ich immer wieder lachen.Wie aber schon erwähnt,. Hier habe ich doch öfter die sehr hilfreiche Steam-Community nerven müssen, weil ich schlicht nicht weiterkam. Das lag nicht immer an meiner Holzkopfigkeit, sondern manchmal auch daran, dass sich Aktivitätssymbole überlagert haben, sodass ich schlicht übersehen habe, dass ich an einem Ort etwas tun konnte. Am Ende hat die Lösung immer Sinn ergeben, der Weg dahin war beizeiten aber holprig.hat mich in vielen Bereichen sehr an Seasons after Fall erinnert. Beide sind Spiele, die Sidescroller und Adventure geschickt miteinander verbinden, liebevoll designt sind und in denen die Rätsel irgendwie fließen und gleichzeitig knifflig sind. Und obwohl michschon umgehauen hat, hat michabsolut verzaubert. Die Rätsel sind clever konstruiert, die Hintergründe und Musik sind pure Liebe und dazu ist es mit knapp zwanzig Spielstunden auch recht lang. Jeder, der abseits von klassischen Adventures komplexe, innovative und motivierende Rätsel löst und ein wenig Magie in seinem Leben braucht, ist beiabsolut richtig. Wer jedoch eine ausformulierte Geschichte mit tiefen Dialogen und Charakteren sucht, ist beileider fehl am Platze.