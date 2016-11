Angespielt: Skylanders Imaginators

Erstmals ist der putzige Bösewicht Kaos als Sensei-Figur bei Imaginators erhältlich (momentan nur als Vorbestellungsbonus).

Ich muss als Linguist anmerken, dass mir die s-Pluralform eines japanischen Nomens richtig wehtut, da das Japanische eine numerusindifferente Sprache ist, aber was soll’s, ich lasse die Anführungsstriche weg.

Ein Kreationskristall des Elements "Leben".

Ein auf der gamescom eigens erstellter Imaginator.

Crash und Dr. Neo Cortex sind als Senseis in Imaginators dabei.

Bevor ich auf der diesjährigen gamescom zufällig die Chance bekam, das neuste-Spiel anzuspielen, wusste ich wenig von dieser Spielreihe - außer dass sie das Spielgenre "toys-to-life" 2011 ins Rollen gebracht hat. Toys-to-life heißt leider (noch) nicht, dass wie im Film "Der Indianer im Küchenschrank" Spielfiguren zum Leben erweckt werden. Stattdessen kauft man Spielfiguren und stellt sie auf ein USB-Portal, woraufhin sie im Spiel erscheinen – also eher "toys to game". Ohne eigene Erfahrung wusste ich im Vorfeld nur über Podcasts, dass es Videospiel-Journalisten gibt, die überraschend viele Figuren angesammelt haben. Woran das lag, war mir unklar, da mir der Kauf der nicht unbedingt billigen Spielfiguren (zwischen 8-15 Euro) zunächst wie eine noch teurerer Form von DLC-Inhalten vorkam.Dabei musste ich in Vorbereitung auf meinen Termin bei Activision feststellen, dass toys-to-life dochist. Beispielsweise sind die bei Wikipedia aufgelisteten Verkaufszahlen nicht unbeeindruckend. Zudem erscheint seitim Jahre 2011 jedes Jahr ein neues Skylanders-Spiel. Ob die Aussichten für toys-to-life aber so rosig bleiben, steht auf einem anderen Blatt. Da Disney Infinity mit dem Ende von Avalanche Software eingestellt wurde, gibt es plattformunabhängig ein Duopol zwischenund, während Nintendos amiibo, wie Nintendo halt so ist, für sich stehen.Wie sieht es also mit diesem neuenaus? Jedes Spiel dieser Reihe hat immer eine neue narrative Begründung, wieso die sagenumwobenen Skylanders benötigt werden. Außerdem braucht jede Fortsetzung eine Innovation, damit man sich neue Figuren kaufen sollten - wobei alle alten Figuren immer mit den neueren Spielen kompatibel bleiben. Ob in der Spielentwicklung die Narrative oder die Spielfigur-Schiene die treibende Kraft ist, ist schwer zu sagen.Jedenfalls beginnt die Geschichte immer mit einem fadenscheinigen Plan des unheimlich süß aussehenden, der alleinige Herrscher der Skylands werden möchte. So müssen die Skylanders herbeigerufen werden, um Kaos in seine putzigen Schranken zu weisen. Diese Crew besteht etwa aus – unter Skylanders-Kennern - beliebten NPCs wie Flynn, dem 'besten' Piloten der Welt, oder der Abenteurerin Cali. Auch beiist wieder etwas in der Welt nicht in Ordnung, zudem läuft auch noch ein Klon von Kaos herum, wobei Kaos sich selbst gar nicht so putzig findet und ausschalten möchte.Mit dem Kaos-Klon findet jedoch auch der Übergang zur Innovation bei den Figuren des diesjährigen Spiels statt. So gibt es das erste Mal eine Kaos-Figur. Diese Figur gehört nun zu einer neuen Klasse von Figuren, den sogenannten, die wiederum in Helden und Bösewichte unterteilt sind. Der Kaos-Klon gehört natürlich zu Letzteren.Nun heißt "sensei" auf Japanisch "Lehrer" und in der Lehrfunktion dieser 'Senseis' besteht der Kern von Imaginators. Derdieses Spiels ist nämlich, dass, die man selbst erstellt, quasi also mittels der eigenen Vorstellungskraft 'imaginatet'. Somit glaubt der Entwickler Toys For Bob einem großen Wunsch von Skylanders-Fans nachzukommen, da man bisher nur mit vorgegebenen, materiell eingegossenen Figuren spielen konnte. Die virtuellen Spielfiguren haben ihr Echtwelt-Pendant in sehr schick aussehenden und schön leuchtenden "Kreationskristallen". Sobald solch ein Kristall auf das Portal gestellt wird, erscheinen Menüs zur Charaktererstellung, die auch für Freunde von RPGs eigentlich keine Wünsche übrig lassen: Verschiedene Körperteile können einge- bzw. entstellt, Farbschemata bestimmt sowie Sprüche der Figur festgelegt werden. Die können ernst sein, wie ein "Ich rufe die Magie an", können aber schnell durch den Austausch eines Nomens albern/witzig werden, etwa: “ich rufe meine glitzernden Arme an”.Durch das Kristall selbst wird das Element des Imaginators bestimmt. Hiervon gibt es zehn, darunter Leben, Erde und Feuer. Eine wesentliche Entscheidung ist jedoch die Kampfklasse, wie Ritter oder Magier, wovon es ebenfalls zehn gibt. Die Kampfklasse bestimmt, welche Waffe und welchen Kampfstil der/die Imaginator hat. Zudem haben die Senseis auch alle eine Kampfklasse (wobei Kaos alle zehn abdeckt). Sofern Sensei und Imaginator in ihrer Kampfklasse übereinstimmen, können Senseis ihren Auszubildenden auch einen 'special move' beibringen und besondere Rüstung übergeben. Zudem bedeutet jede(r) zusätzliche Sensei, dass die Imaginators um ein weiteres Level steigen können. Ohne Senseis ist das maximale Level zunächst 15, Senseis selbst leveln unabhängig davon immer bis auf 20.Das ist also der Clou hier: Über die schicken Kristalle werden Imaginators erstellt, mit passenden Senseis werden dem eigens erstellten Skylander neue Bewegungen zuteil und dann haben Senseis auch noch einen "Sky Chi"-Move, der auf individuelle Weise alle Gegner auf dem Bildschirm kurzerhand erledigt. Ansonsten bleibt das Gameplay wie bei den Teilen der Spielreihe zuvor. Recht einfach ist die Bedienung mit nur dem linken Analogstick ohne Kameraführung und vier Knöpfen (Springen, leichter und schwerer Angriff sowie Spezialattacke).Etwas neu ist aber eine. Einmal heißt das, dass die Spielentwickler die Skylanders-Geschichte zelebrieren. So kommen alte Skylanders wie Spyro oder Eruptor erstmals als NPCs vor. Der nostalgische Höhepunkt könnte jedoch auch nicht Serien-Neulinge anlocken, denn Crash Bandicoot und Dr. Neo Cortex sind als Senseis erhältlich. Sobald die sehr schön gemachte Crash-Figur auf dem Portal steht, wird das "Thumpin’ Wumpa Islands"-Level freigestellt, das eine ‘reimaginierte’ Version des ersten Levels des ersten Crash-Spiels darstellt. Dies konnte ich auch auf der gamescom anspielen und war beeindruckt davon, wie gut das Skylanders-Engine das in Erinnerung gebliebene Springen auf Kisten und Durchforsten der Insel aus alten Playstation-Zeiten reproduzierte.Noch eine Neuheit ist diese Tage in den Appstores für Mobilgeräte erschienen, nämlich eine, mit dem Imaginators schon auf dem Smartphone probeweise erstellt und Imaginators aus dem Konsolenspiel per Tontechnologie (!) übertragen werden können. Das i-Tüpfelchen für Skylanders-Fans ist, dass Imaginators über diese App für etwa 50 Euro plus Versand bei Toys For Bob als Figur erstellt werden können. Auch die Option eines T-Shirts oder eine Karte mit der/dem eigenen Imaginator ist möglich.Seit dem 14. Oktober ist es nun in Deutschland so weit, dass Imaginators erscheint. Vor dem Hintergrund von Disney Infinity und der Konkurrenz mit Lego bleibt der Erfolg dieses Spiels spannend. Mich als Spieler hat bei Skylanders die Detailverliebtheit der Umsetzung jeder einzelnen Figur mit eigenen Animationen und Bewegungsrepertoires immer wieder beeindruckt. So befinde ich mich auf dem Nachhauseweg viel zu oft im Handel vor den Regalen und muss die neuste Figur vor meiner Frau verstecken. Die sehr solide wirkenden, Nostalgie weckenden Senseis versprechen eine mindestens ebenso befriedigende Spielerfahrung. Wer Interesse hat, kann mit einem Starterpaket mit einem Preis von etwa 70 Euro dabei sein. Aber Vorsicht: es besteht Suchtgefahr!