Landwirtschafts Simulator 17 im Test

Auch Landwirtin können wir sein.

Ein Landwirt braucht keine Hilfe... oder doch?

Schöne Sonnenuntergänge sehen wir nicht so häufig.

Den Traktor bitte! Und legen Sie mir noch 'ne Tonne Gülle drauf!

Die Tiervielfalt. Oink!

Es gibt immer was zu tun

Gebt der Landwirtin nie eure Kreditkarte!

Grafik? Meh. Bedienung? Moah.

Was macht der gute Deutsche, wenn er abends von der knüppelharten Arbeit nach Hause kommt? Er ignoriert seine Ehefrau, schubst sie vom Schreibtisch und schmeißt den Simulator an, um virtuell weiter zu malochen. Um dem Wunsch nach absoluter Produktivität nachzukommen, wird der heimischen Spezies der Simulator-Gamer nun dergeboten. Und wir haben ihn getestet! Und dieses Jahr gilt: Ist der Bauer noch nicht satt, fährt er sich ein Schweinchen platt!Derentwickelte sich über die Jahre zu einem echten Massenphänomen, was beim normalerweise sehr verpönten Genre der Alltagssimulatoren kaum zu glauben ist. Aber hey, auf der Gamescom gibt es vor dem Landwirten-Stand meist die besten Parties – und das muss was heißen! So verrückt, wie sich der Simulator präsentiert, kommt er im Spiel allerdings nicht daher. Dort heißt es eher, die entspannte Landluft zu genießen und dabei seinen manchmal auch ungeliebten Tätigkeiten nachzukommen.So startet ihr eure Karriere zum größten Landwirt der (Spiel-)Welt mit einem kleinen Arsenal an bereits verfügbaren Fahrzeugen und drei zum Bepflanzen bereiten Feldern. Das Tutorial kratzt allerdings dermaßen wenig an der Tiefe desdass sich jeder Neuling direktfühlen wird. Um die Hauptmechaniken des Spieles kennenzulernen, müssen wir entweder eine Zeitlang ausprobieren, oder uns durch die Tutorial-Texte im Menü wälzen. Das hätte man auch besser hingekriegt, denn so gleichen die ersten Stunden eher der Befolgung einer Schritt-für-Schritt-Anleitung als einem spaßigen Spiel.Sobald man sich eingefunden hat, fängt der Spaß aber erst richtig an. Die zwei verfügbaren Karten bieten diverse Felder, auf denen ihr zwischen neun verschiedenen Saatgütern wählen könnt. Was ihr anbaut, müsst ihr von den aktuellen Preisen am Markt abhängig machen, denn nur so kommt ihr auch an den gewünschten Reichtum und an neue heiße Boliden für eure Garage. Und die Auswahl der Fahrzeuge und Geräte istDie Auswahl der Karten ist dafür mit zwei Stück etwas klein geraten.Wenn man sich durch den Allzweck-Laden kämpft, der neben riesigen Maschinen auch Düngemittel verkauft, bleibt kein Wunsch eines Landwirts unerhört. Das ist einfach ein riesiger Shopping-Spaß. Während ihr zu Beginn mit euren kleinen, peinlichen Geräten die Felder wie im Mittelalter bewirtet, schielt ihr immer wieder neidisch auf diedie für eine Menge Schotter im Laden vorhanden sind. Wo ihr zu Beginn also mit eurem Traktor zwanzig Runden übers Feld ziehen müsst, um auch alles besät zu haben, müsst ihr bei richtiger Investition in ein breiteres Gerät nur noch zehn Runden fahren. So eine Genugtuung!Das Besondere amist schon immer das Ziel des Spielers gewesen: es gibt– zumindest kein vorgegebenes. Ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Und das macht alles so spannend. Denn ob ihr euch das größte Ackerimperium der Welt zulegt oder doch euren kleinen Bauernhof betreibt, kümmert keinen Menschen. Es ist egal, ob ihr hunderte Kühe, Hühner und im neuen Teil endlich auch Schweine besitzt und dafür nur ein Feld; ob ihr nur noch bei anderen Bauern aushelfen geht und dafür eure eigenen Felder nur noch von ausgebeuteten Zeitarbeitern beackern lasst. Diese Freiheit ist eine Sache, die nicht wirklich viele Spiele an den Tag legen.Man muss aber auch ganz klar sagen: derist kein Spiel für hitzige Gemüter. Denn hier läuft eben alles etwasab. Es ist ein Spiel zum Entspannen, zum Abschalten. Wenn ihr aber doch mehr auf Micro-Management steht, müsst ihr euch nur genügend Felder kaufen – glaubt mir, die werden auch schon auf Trab halten. Nicht, dass am Ende euer schön subventioniertes Raps verfault. Das möchte ja niemand. Oder?Deutlichen Verbesserungsbedarf gibt es auf der grafischen Seite. Denn an die Atmosphäre, die in den verschiedenen Trailern versprüht wurde, kommt das Hauptspiel nur in Teilen ran. Die Grafik ist alles in allem vollkommen akzeptabel und gerade die Fahrzeuge wissen durch einen absolut atemberaubenden Detailgrad zu überzeugen. Was aber deutlich besser geht, ist die Darstellung der Vegetation und generell dieDenn oft hat man das Gefühl, dass die Spielwelt um einen herum aufgrund mangelnder Bewegung erstarrt. Ausgiebiges Wackeln der Saat im Wind oder eine schöne Skybox mit tollen Wolkenanimationen würden demdeutlich mehr Charme erteilen.Die Bedienung des Spiels erfolgt auf zwei Ebenen: zum einen durch die Steuerung der Figur in der Spielwelt und zum anderen in eurem Tablet, das euch alle Informationen über eure Felder und das Geschehen in der Spielwelt liefert. Das Tablet ist dabei ein riesiges Interface, welches in Teilenerscheint. Hier und da gesellen sich noch ein paar falsche Hinweise in den Tutorials hinzu, die den neuen Spieler erst mal ins falsche Menü laufen lassen – das muss nicht sein. Die Steuerung der Fahrzeuge hingegen fühlt sich gut an und ist trotz der Größe und erwarteten Unhandlichkeit nicht frustrierend. Im Gegenteil: sie ist sehr spaßig.Wer Lust hat, kann sich im Koop-Multiplayer mit bis zu 16 Spielern vergnügen, was in einer gut gefüllten Spielwelt sehr viel Spaß machen kann. Zum einen kann man so sehr schönen Schabernack treiben – Traktorrennen und Feldmanipulation gehört an die Tagesordnung. Zum anderen kann man sich natürlich auch wirtschaftlich bekämpfen – oder halt eben friedlich zusammenleben. Auch die Modding-Community kommt zum Zug. Ins Spiel wurde einimplementiert, in dem jeder seine Kreationen anbieten kann. Zudem liegt dem Spiel eine kleine Anleitung über die Möglichkeiten des Moddings bei. Eine solche Passion für die Modder wünscht man sich woanders auch, klasse!Derist der Meister seiner Klasse, zu Recht ist er einer der größten Simulatoren am Markt. Das Grundspiel überzeugt durch absolut solide Mechaniken und einen entsprechendem Spielspaß. Die Fahrzeugauswahl ist einfach nur grandios. Auszubessern gibt es noch in den Gebieten Tutorials für neue Spielen und Präsentation, was aber keine großen Mankos sind. Kurzum: ein überaus gelungener Landwirtschafts Simulator!