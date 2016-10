Let's Play Battlefield 1: Operations Was ist das für 1 Krieg?

ist da und führt uns in fast 100 Jahre alte Schlachten. Neben altbekannten Modi gibt es auch einen, der es mir besonders angetan hat: Operations. Dabei werden mehrere Karten hintereinander gespielt, was quasi den Verlauf einer ganzen Schlacht darstellt. Darum habe ich mich mal als italienischer Soldat in den Kampf gegen Österreich-Ungarn gewagt.