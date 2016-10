Nintendo NX ist Nintendo Switch

Offizieller Reveal-Trailer zur Nintendo Switch Hybridkonsole.

Couch-Multiplayer für unterwegs

Konsolenpower für unterwegs

» The development encompassed 500 man-years of effort across every facet of creating a new gaming platform: algorithms, computer architecture, system design, system software, APIs, game engines and peripherals. «

» The Nintendo Switch’s gaming experience is also supported by fully custom software, including a revamped physics engine, new libraries, advanced game tools and libraries. NVIDIA additionally created new gaming APIs to fully harness this performance. The newest API, NVN, was built specifically to bring lightweight, fast gaming to the masses. «

Die Spiele

The Legend of Zelda: Breath of the Wild



Splatoon



The Elder Scrolls V: Skyrim



Mario Kart



Ein neues Super Mario



Ein NBA-Titel

Es ist raus: Das vormals als Nintendo NX bekannte Videospielsystem von Nintendo heißt. Wie Gerüchte seit Monaten spekulierten, handelt es sich tatsächlich um einen Hybriden aus Konsole und Handheld. Der Reveal-Trailer bestätigte den geplanten Launch-Zeitraum im März 2017.Wie der Trailer zeigt, möchte Nintendo die Brücke zwischen klassischer Konsole und Tablet/Smartphones schlagen. So besteht das neue System aus einem Tablet mit abnehmbaren Controller-Elementen, sowie einer Docking Station und einem optionalen Controller im klassischen Format. Anders als das Wii U Gamepad sieht das Tablet der Nintendo Switch nicht wie ein Spielzeug aus, sondern reiht sich eher zwischen eleganten Smartphones und Tablets ein.Nintendo macht im Trailer die Idee stark, eine Konsole einfach mitzunehmen und unterwegs weiterzuspielen. Ihr wollt ineine Quest abschließen oder inein Bossbattle zu Ende bringen? Nintendo sagt, ihr könnt die Nintendo Switch einfach aus der Docking Station nehmen und im Bus oder Zug weiter zocken. Ein Ständer ermöglicht es zudem, das Gerät aufzustellen - die Controller-Elemente lassen sich dann abnehmen und funktionieren kabellos. Das heißt aber auch, dass jede Menge Akkus in der Nintendo Switch verbaut sein müssen, die hoffentlich niemandem in der Hose explodieren.Der Trailer richtet ein besonderes Augemerk darauf,nach draußen zu bringen. Sei esim Splitscreen oderim LAN, Nintendo Switch soll es sehr einfach machen, sich überall mit Freunden zu treffen und typische Konsolenspiele auch unterwegs zu spielen. Bei einigen Spielen ist es offenbar auch möglich, die Controller-Elemente als zwei getrennte Gamepads zu verwenden, sodass mit dem Basis-Set bereits ein Zwei-Spieler-Modus möglich ist.Wie Nvidia zeitgleich bestätigte , stellen sie tatsächlich den Tegra-Chip für Nintendo Switch zur Verfügung. Wir wissen noch nicht genau, was das für die Performance des Geräts bedeutet, aber Nvidia gibt, dass 500 Arbeitsjahre in die Entwicklung bzw. Anpassung von Chip und Software geflossen sind.Die Zusammenstellung aus hard- und Software von Nvidia entsprechend also keiner bekannten Standard-Konfiguration. Durch die Optimierung könnte es also möglich sein, dass Nintendo Switch eine bessere Leistung erzielt als bisher vermutet. Mit Zahlen haben sich sowohl Nvidia als auch Nintendo heute zurückgehalten. Im Blog-Beitrag vonm Nvidia heißt es allersings sehr beeindruckend:Eine Einordnung im Vergleich zu PS4 und Xbox One steht weiterhin noch aus. Es ist aber zu erwarten, dass Nintendo Switch zumindest hinter Scorpio und der PS4 Pro zurückfallen wird.Der Reveal-Trailer zeige einige interessante Titel für die Nintendo Switch. Viele davon haben wir bereits erwartet, doch einige konnten überraschen. Hier die Liste: