Nintendo NX Reveal

Der Weg zur #NintendoNX-Ankündigung - erzählt in @GameStar_de-News. Oder auch "Die Sache spitzt sich zu". pic.twitter.com/7Sw9Ln3pRf — Ben (@dpadNex) 20. Oktober 2016



Fact or Fiction?

Was ist die NX?

Handheld-Konsolenhybrid (Eurogamer, Kotaku, Twitter, NeoGAF, Reddit)



Besteht aus 3 Teilen: Handheld, Konsole (Docking-Station), Performance-Einheit (NeoGAF, Twitter)



Abnehmbarere Controllerhälften (Eurogamer, NeoGAF, Twitter)



Gerät kann über eine Docking-Station mit dem TV verbunden werden (Eurogamer, NeoGAF, Twitter)



Nicht rückwärtskompatibel (Eurogamer)



rückwärtskompatibel (Eurogamer) Keine Regionssperre (Kotaku)



Neues OS (Eurogamer)



Slogan: "Interact with your game on the go" (Eurogamer, Reddit)

Launch

Launch: März 2017 [global] (Eurogamer)



Preis: 299 USD [Standard] und 399 USD [Bundle] (Reddit)

Hardware

1080p / 60FPS (Reddit)



4K Streaming (Reddit)



Handheld: 6-Zoll, 720p-900p (NeoGAF, Twitter, Reddit)



Tegra-Prozessor von Nvidia (Eurogamer)



Kassetten statt Discs mit bis zu 32 GB Speicher (Eurogamer, Reddit)



Eingebaute Festplatte (NeoGAF, Twitter)



Bluetooth & Wifi (NeoGAF)

Spiele

Zelda: Breath of the Wild (Eurogamer)



Splatoon [Wii U Port] (Eurogamer)



Smash Bros. [Wii U Port] (Eurogamer)



Pikmin 4 (Eurogamer)



Dragon Quest X (Kotaku)



Dragon Quest IX (Kotaku)



Mario-Titel (Reddit)



Mindestens 4 Titel zum Launch (Reddit)

Während die Gerüchteküche um Nintendos neue Konsole mit dem Codenamen NX seit Monaten brodelt, hüllen sich die Japaner in Schweigen. Ein Thread mit dem Titel " God, I wonder what it smells like " im Subreddit /r/NintendoNX zeugt von den absurden Zügen, die der Hype mittlerweile angenommen hat. Erst heute erbarmte sich Nintendo mit einem rettenden Tweet : heute Nachmittag um 16:00 Uhr wird ein erster Trailer veröffentlicht.Der Reveal-Trailer wird auf nintendo.de ab 16 Uhr zu sehen sein. Wir haben in diesem Beitrag nochmal die wichtigsten Gerüchte zusammengetragen und machen heute Nachmittag den Check: Welche Infos sind tatsächlich wahr und wo haben wir uns einen Bären aufbinden lassen? Oder um es mit den berühmten Worten von Jonathan Frakes zu sagen: