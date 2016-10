Symmetra ist kacke

Wäre sie bloß im Spiel so cool.

Nur so ist sie nützlich.

Ich liebe. Viele Stunden habe ich schon in Blizzards Teamshooter versenkt, habe jeden Helden oft genug gespielt und würde generell sagen, dass ich doch einiges an Ahnung habe, was das Spiel angeht. Das Schöne an diesem Spiel ist, dass es für jede Situation und für jeden Spielstil einen Helden gibt. Und dann gibt es Symmetra. Die perfektionistische Inderin hat ein großes Problem: Sie wird kaum gespielt - und das aus gutem Grund, denn sie ist die meiste Zeit absolut nutzlos. Doch was genau macht sie so schlecht? Und was könnte man besser machen? Eine Analyse.Zunächst mal: was kann Symmetra? Sie kann die Trefferpunkte ihrer Teammitglieder um 25 Schild erhöhen, sie kann kleine Türme platzieren, die Gegner in der Nähe angreifen und sie hat einen Teleporter als Ultimate. Ihre Waffe ist ein Schadenstrahl im Primärfeuer, welcher stärker wird, je länger man ihn auf Gegner richtet, und im Sekundärfeuer kann sie eine Energiekugel aufladen, die sogar durchs Reinhardt und Winstonschild durchdringt. Ihr Zweck liegt darin, dem Team durch höhere HP einen Vorteil in Gefechten zu verpassen und Engpässe mit ihren Türmen zu decken. Der Ult soll die Strecke von Spawn Room zum Kampfgebiet verkürzen. Sie ist also eigentlich ganz gut aufgehoben in der Support-Kategorie, da sie hauptsächlich unterstützt.Und da fangen die Probleme an. Ihre Waffe kann theoretisch sehr verheerend sein, vor allem wenn sich das Primärfeuer voll aufgeladen hat. Praktisch muss sie aber erst mal nah an die Gegner herankommen, um ihr volles Potenzial zu entfachen. Das kann sie leider nicht so gut, denn. Sie hat keine Möglichkeit sich vor Angriffen zu schützen, ausweichen schon gar nicht. Tracer muss auch nah an Gegner ran, schafft das aber dadurch, dass sie per Blinzeln schnell ranspringt, durch Rückruf sich zur Not aber auch wieder schnell zurückziehen kann. Ähnlich Reaper, der sich einfach zu den Gegnern portet und, wenn's haarig wird, einfach per Wraithwalk verschwindet. Die meiste Zeit bleibt einem mit Symmetra eigentlich nur Sekundärfeuerspammen übrig. Und diese Energiekugel ist zwar auf dem Papier stark, bewegt sich dafür so langsam, dass man wirklich nur unachtsame oder statische Gegner damit erwischt.Schaden macht sie sowieso am meisten durch ihre Türme. Diese haben aber sagenhafte 1 HP und sind somit sehr leicht zu besiegen. Am effektivsten können sie Gegner niedermachen, wenn sie nah beieinander sind, sodass idealerweise alle sechs Türme ein Ziel im Fokus haben. Problem: Es ist dann aber auch verdammt einfach für viele Helden einfach. Und dann ist Symmetra erst mal nur ein Klotz am Bein, bis die Türme ersetzt wurden. Wer das umgehen möchte und einfach an vielen Orten die Türme verteilt, der wird aber auch nicht viel erreichen. Der Schaden von einem Turm ist vernachlässigbar, insbesondere wenn ein halbherziger Schuss ausreicht, um ihn loszuwerden. Die Türme erfordern Teamwork, denn die Gruppe muss die Aufmerksamkeit von ihnen weg lenken, sonst werden die Türme ganz schnell entsorgt.Aber sie hat ja noch ihren, welcher den Weg vom Spawn zum Ziel verkürzt. Das kann sich auf dem ersten Verteidigungspunkt als sehr nützlich erweisen, da oftmals hier die Angreifer im Vorteil sind, weil ihr Weg zum ersten Punkt kürzer ist. Ihr Ultimate gibt Symmetra dann doch einiges an Wert, möchte man meinen, aber auch dieser Aspekt ihres Kits ist problematisch. Wenn man den Teleporter direkt auf dem Ziel platziert, dann ist der ganz schnell zerstört. Die schnelle Nachschublinie schließt sich schneller als man denkt. Zwar schreit Symmetra nicht laut heraus, dass sie ihren Teleporter platziert hat, sobald aber irgendwer den Teleporter benutzt, kündigt ein Gegner sofort an, dass der Feind einen besitzt. Wo also hin mit dem Ding? Er sollte nah genug sein, dass er Zeit spart, aber versteckt genug, dass er nicht sofort gefunden wird. Nur sehr wenige Karten bieten solche Orte. Hinzu kommt noch, dass der Teleporter nicht unendlich oft benutzt werden kann. Nach sechs Anwendungen geht er automatisch kaputt. Und erst wenn Symmetra ihren Teleporter verloren hat, dann lädt sich ihr Ultimate wieder auf.Ich verstehe, was Blizzard mit Symmetra im Sinn hatte: Ein Support, der es den Verteidigern leichter macht, einen Punkt zu halten. Ihre Schilde und der Teleporter sprechen dafür. Doch es fehlt ihr ganz klar an einem Nutzen außerhalb dieser Rolle. Der Ult lädt sich recht schnell auf, wodurch der Teleporter früh einsatzbereit ist, doch oftmals ist der Teleporter auch ganz schnell wieder zerstört. Ihre Türme sind verdammt nervig, wenn man nicht weiß, dass sie da sind. Sobald man aber herausgefunden hat, wo sie sind, dann hat man das Problem eigentlich schon gelöst. Sie selbst kann nur Schaden anrichten, wenn sie es irgendwie schafft nah an Gegner herauszukommen. Und dann auch nur gegen Gegner, die nicht so gut im Nahkampf sind. Reinhardt, Winston, Reaper und D.Va sind mehr als gut genug gewappnet gegen eine Symmetra mit ihrem Lötkolben. Symmetra lässt sich viel zu leicht in ihrer Rolle stören beziehungsweise komplett unbrauchbar machen. Sie ist nicht schlecht per se, es gibt nur oftmals einfach bessere Alternativen.Mir fallen ein paar Stellhebel ein, an denen man nachbessern könnte. Zum einen wäre da ihre Waffe. Man könnte ihr Sekundärfeuer schneller aufladen lassen und die Projektile selbst schneller machen. So wäre sie auf Distanz auch noch nützlich. Man könnte auch die Reichweite ihres Primärfeuers erhöhen, den Schadensoutput verstärken, sei es durch generell mehr Schaden, oder dass sie schneller die höchste Schadensstufe erreicht. Als kleiner Buff würde vielleicht auch helfen, dass sie nur halb so viel Munition verbraucht, solange der Strahl kein Ziel gefunden hat. Durch diese Änderungen würde Symmetra an Wert behalten, wenn, wie so häufig, ihre Türme bereits zerstört wurden.Auch an denkönnte man einiges verändern. Ich bin nicht wirklich dafür, dass man ihnen mehr Lebensenergie gibt, aber was vielleicht helfen würde, wäre neben höherem Schadensoutput vielleicht auch eine größere Reichweite. So könnten sie besser vor allem große Eingänge beschützen und man könnte sie weiter voneinander entfernt aufstellen, sodass nicht ein Streuschuss gleich alle Türme ausschaltet. Denkbar wäre auch den Cooldown für die Türme zu verkürzen, sodass man zerstörte Türme schneller ersetzen kann oder schneller eine neue Verteidigungsstellung beziehen kann. Eine Idee, die ich gehört habe, wäre ihnen einen kleine Heilaura zu geben. So könnten ihre Türme dabei helfen einen Engpass zu verteidigen, indem sie die Spieler im Engpass am Leben halten. Das würde auch die Motivation der Mitspieler fördern, die Türme zu beschützen. Als Ausgleich sollten sie vielleicht dafür einen sichtbaren Heilstrahl abgeben oder nur heilen können, wenn sie keinen Gegner im Visier haben, also quasi kleine Ana-Heiltürme. Vielleicht reicht es auch einfach aus, wenn Symmetra 50 Schildpunkte verteilen könnte anstelle von nur 25. Der Teleporter könnte vielleicht auch etwas leiser sein und vor allem nicht das Aufladen eines neuen Teleporters verhindern.Symmetra hat es nicht leicht momentan. Sie ist definitiv die defensivste Option von allen Helden, da sie im Angriff absolut keinen Wert besitzt. Selbst ein Bastion oder sogar ein Torbjörn kann im Angriff mehr erreichen als sie. Und beim Verteidigen lässt sie sich zu schnell aushebeln. Ohne Türme und ohne Teleporter bringt sie dem Team nichts und wenn der erste Punkt erst mal verloren ist, dann bringt sie dem Team noch weniger. Sie nimmt meist nur Platz weg, den man besser mit etwas anderem ausfüllen könnte. In vielen Spielen hatte ich das Gefühl, dass Symmetra am wenigsten am Sieg beteiligt war und wir eher wegen den anderen fünf Spielern gewonnen haben. Hier muss was passieren und Blizzard weiß das. Ich würde gerne mehr von Symmetra sehen, ihr Stil ist interessant. Doch ohne Buffs wird das leider nichts. Wie seht ihr das, was muss getan werden, damit Symmetra wieder eine Option wird?