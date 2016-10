Vivis fünf liebste Lieblingsspiele

2. Fallout 2

5. Deponia

Honorable Mention: Final Fantasy VI

(aka: Ich hätte diese Liste lieber "Die sechs besten Spiele" nennen sollen, aber sechs klingt blöder als fünf)

Irgendwie habe ich letztens darüber nachgedacht, was eigentlich meine fünf liebsten Lieblingsspiele sind. Alleine über die Definition von "Lieblingsspiel" habe ich eine Weile gegrübelt. Sind das Spiele, die ich immer wieder spielen würde? So à la "Welche fünf Spiele würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen?" Oder eher, welche ich am ehesten anderen Spielern empfehlen würde?So richtig weiß ich das immer noch nicht – wahrscheinlich ist die folgende Liste eine Mischung aus allem geworden: Spiele, die ich immer gerne wieder spiele, bei denen ich mich also so richtig zu Hause fühle, mich auch beim zehnten Mal nicht langweile und die ich aus diesen Gründen allen ans Herz legen möchte. Echte S-Titel also. Eine Rangordnung wäre dann aber zu viel des Guten gewesen – hier also meine wild gewürfelte Lieblingsspielliste:Den größten Brocken gleich zu Anfang: Für ein weiteres Spiel der gleichen Machart wiewürde ich meine Seele geben. Wenn ich danach den Rest meines Lebens untot durch die Nacht huschen müsste, kein Problem, ich hätte ja ein tolles Rollenspiel, mit dem ich mir die Zeit vertreiben könnte.Seit ich fünfzehn bin, spiele ich regelmäßig Pen-&-Paper-Rollenspiele, angefangen mit kuscheligem, später habe ich mich dann in diegewagt, die von allen Systemen, die ich zwischendrin mal probiert habe, immer noch mein Liebling ist.muss ich daher schon auf dieser Ebene lieben. Es fängt den ganzen Flair derzwar etwas überzeichnet, aber doch fast perfekt ein.Dass esauf meine Liste geschafft hat, liegt aber nicht nur an meiner eigenen Geschichte. Bis auf die leidigen Bugs, das hakelige Nahkampfsystem und diese verblödet olle dämliche Kanalisation mit den Tzimisce-Viechern drin bin ich hin und weg von diesem Spiel. Die dichte Atmosphäre, die Nebencharaktere, dass sich kleinste Dialogoptionen darauf auswirken können, wie eine Fraktion zu mir steht, die vielen Kleinigkeiten, die sich ändern, je nachdem, welchen Clan man spielt... meine Liebe zuist so unsterblich und zugegeben blödsinnig wie ein Malkavianer.Ja ja, dass der zweite-Teil der beste ist, steht ja nur in ungefähr jeder zweiten Liste. Aber es ist eben so wahr! So sehr ichund vor allemliebe – so ganz den Flair zwischen Post-Apokalypse, Absurdität und zynischem Überlebenskampf haben die neueren Spiele nicht einfangen können – und haben es daher knapp verpasst, auf diese Liste zu rutschen.finde ich zwar auf Easy immer noch bockschwer und richtig schick ist es auch nicht mehr, solche Alterskrankheiten werden aber schon durch das Gefühl ausgebügelt, bei jedem Durchgang auf etwas Neues zu stoßen.Und alle immer so "Das war der beschissenste Teil!" Und ich so: "Nö." #edgyObwohl ich-Spiele mochte und ein großer-Fan bin, bin ich keine Freundin von klassischer Fantasy und epischen Geschichten mit Auserwählten-Weltenretter-Szenarios.hat mich damals zwar umgeworfen, aber gleichzeitig hat mich der Hauptplot so angeödet wie der vontrifft bei mir einen anderen Nerv und das voll ins Schwarze: Mir gefällt das, was viele (zu Recht?) kritisieren:backt verhältnismäßig kleine Brötchen. Hawke trudelt irgendwie in dieses ganze Schlamassel, hortet ihre Gefährten wie einen Sack Flöhe und will eigentlich nur ihre Ruhe haben. Das "Heldin wider Willen"-Szenario, das immer größere Ausnahmen annimmt, aber nie vollends ins Epische abrutscht, hat mir immer sehr gefallen und mich wegen der näheren, persönlicheren Note immer eher motiviert, im Gegensatz zu den Grauen Wächter im Vorgänger.(Alle Meckerer dürfen sich gerne Rians Verteidigungsrede zu Dragon Age 2 genehmigen. :D)Was soll ich sagen? Der Plot um den düsteren Assassinen ist nicht richtig Goldstandard, aber alleine das Schleichsystem und die fließende Spieldynamik machen so viel Laune, dass ich mich um die Handlung gar nicht scheren brauche, um Spaß zu haben.setzt mich in eine faszinierende Welt mit umwerfender Atmosphäre und hundert kleinen Geschichten, die es zu erkunden gilt. Sobaldrauskommt, sieht mich die Welt erst mal eine Weile nicht mehr wieder.Bisrausgekommen ist, hätte an dieser Stelle der Top-5-Liste nochgestanden. Aber ich muss zugeben, dass ich die-Reihe noch witziger finde als die Geschichte um Guybrush Threepwood. Der bitter-süß-absurde Humor von(und was hab ich geweint am Ende) hat mich mit zärtlichem Rabatz eingelullt.Muss ich in dieser Liste zwangsläufig erwähnen, weil ich ganz sicher Haue von Rian bekomme, weil auf meiner Liste kein einziges Indie-Spiel zu finden ist, und ich ihn irgendwie beschwichtigen muss. Nee, Quatsch! (Auch …)war mein erstesund hat mich nie richtig losgelassen. Locke, du Herzschmelzer <3 Trotz Anleitung, die ich damals noch für echtes Geld bei eBay gekauft habe, habe ich es wohl tausendmal angefangen und nur ein einziges Mal beendet, und liebe es trotzdem. Alleine das Artwork von Yoshitaka Amano ist zum Niederknien. Ein schönes Spiel und der einzige Grund, warum die Playstation bei mir daheim noch nicht eingemottet wurde.