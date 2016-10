FIFA 17 im Test

Neues Jahr und wieder alles gleich? Denkt ihr! Dennmöchte dieses Jahr mit einer neuen Engine euer Fußballerlebnis perfektionieren und führt dazu auch noch einen Story-Modus ein. Einen Story-Modus! Wer dachte, dass die bisherigen Spielmodi bereits alle Möglichkeiten ausschöpften, soll sich bitte in die Ecke stellen und schämen. Die Frage ist nur, ob die neue Engine denn schon reif für den Alltag ist und ob der Story-Modus am Ende nicht nur eine weniger nette Beilage zum sonstigen Konzert darstellt.Fangen wir mit dem Einfachen an: die Grafik hat sich mit dem Engine-Wechsel ein wenig gewandelt. Gerade die Gesichter der Spieler sehen nunaus und wirken nicht mehr wie Plastik. Generell erscheint alles ein wenig realistischer modelliert als in den bisherigen-Teilen. Im Bereich Texturen, Stadion und Rasen hat sich nicht wirklich Erwähnenswertes verändert. Auch der Sound präsentiert sich wie gehabt mit den gleichen Kommentatoren und den bekannten Stadion-Gesängen. Hier bleibt also fast alles beim Alten.Auch Spielmodi und Menüführung halten sich bis auf eine Ausnahme an bekannten Mustern. Wie immer gibt es einen Karriere- und einen Turnier-Modus für den Singleplayer und für die Mehrspieler unter euch einen (Koop)-Saison-Modus und FIFA Ultimate Team. Neu ist der Story-Modus, der sichnennt und euch in die Rolle vom Nachwuchstalentschlüpfen lässt.Ihr beginnt als kleiner Pimpf auf dem heimischen Fußballplatz – nur umgeben von ein paar pöbelnden Eltern und wenigen Talentscouts –, woraufhin ihr in einem nervenzerreißenden Elfmeterschießen eure Profi-Fußballkarriere eröffnet. Sieben Jahre später erhaltet ihr die Möglichkeit, bei einem der Premier-League-Vereine in England einen Profivertrag zu unterschreiben. Von nun an müsst ihr Trainings absolvieren, um die Werte vonin die Höhe zu treiben. Mit guten Leistungen könnt ihr auf einen Einsatz am nächsten Spieltag hoffen.Neben dem Fußballgeschehenihr euch auch häufiger mit Familie, Freunden und Teamkollegen. In diesen Gesprächen habt ihr oft die Möglichkeit, eure Antworten auszuwählen und so eure Charaktereigenschaft zwischenundhin- und herzuschieben. Euer Charakter hat im Verlauf minimale Auswirkungen auf weitere Dialoge und auf eure Followeranzahl in den sozialen Netzwerken. Die Followeranzahl steuert, ob ihr Sponsoring-Verträge angeboten bekommt oder eben nicht, weil ihr ein kleiner verzweifelter Wicht seid.Generell ist die Geschichte rund umgut aufgezogen, auch wenn sie nur an wenigen Stellen wirklich Fahrt aufnimmt oder eine grandiose Spannung aufbaut. Zumeistda sie an vielen Stellen eben auch das normale Leben eines angehenden Fußballstars mit vielen kleinen Problemen aufzeigt. Dennoch war ich überrascht, denn während des Spielens ertappte ich mich selbst dabei, wie ich deutlich aufgeregter war wie in normalen-Matches. In jedem Spiel gilt es nämlich, möglichst viel mitzu zeigen, damit man in der Mannschaft positiv auffällt. Deswegen versucht man automatisch, Hunter möglichst oft anzuspielen und ihm somit viel Zeit am Ball zu geben.Und das war es eigentlich auch schon mit den Neuerungen. Ansonsten istwie immer eine kleine Evolution, die es zwar nicht vollkommen rechtfertigt erneut jedes Jahr den Vollpreis auf den Tisch zu legen, aber eben dennoch an den Bildschirm fesselt, wenn man es gekauft hat. Mit einem mittlerweile routinierten Top-Niveau macht das Spiel eben jedes Jahr aufs neue Spaß.ist im großen Teil also eine gute Aktualisierung der vorigen Jahre. Die Leute, die sich nicht für einen Story-Modus interessieren, werden exakt das gleiche Spiel vorfinden wie letztes Jahr – mit kleinen grafischen Verbesserungen. Für alle anderen ist die Story ein angenehmer Mehrwert, der durchaus Laune macht, aber in jedem Fall in Sachen Storytelling noch ausbaufähig ist.