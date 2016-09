Test: Metroid Prime: Federation Force

Die Wartezeit ist vorbei, endlich ein neues-Spiel! Nur spielen wir nicht Samus in diesem Teil und das Ganze hat einen Chibi-Look bekommen. So lässt sich zusammenfassen, warum viele Fans sich vonan den Kopf gestoßen fühlen. Und ich muss ihnen da recht geben, ich habe eigentlich auch etwas anderes erwartet. Dennoch ging ich offen an die Sache heran. Ein Vier-Spieler-Coop-Shooter im-Universum, da bin ich mal gespannt, was Nintendo daraus macht.Die Zerstörung von Phaaze am Ende vonverbannte das Phazon aus dem Universum. Ein harter Schlag für die Space Pirates. Aber auch die Galactic Federation litt darunter, schließlich hatten auch sie das Phazon für ihre Zwecke verwendet. Ein Ersatz musste her und der fand sich in Form vonfür besonders gefährliche Missionen. Unser Marine steuert einen solchen Mech und im Bermuda-System sollen seine Fähigkeiten getestet werden. Ob alleine oder mit bis zu vier Spielern. Schon vorweg kann ich sagen, dassein weitaus faireres und besseres Koop-Spiel ist als. Doch dazu später mehr.Im Grunde spielt sich der Mech wie Samus in, mit ein paar Unterschieden. In der Ego-Perspektive wird per Lock-On oder mit freiem Zielen auf Gegner geschossen, eure Schüsse lassen sich aufladen und ihr habt Spezialwaffen. Einen Doppelsprung gibt es nicht, dafür kann der Mech für kurze Zeit durch die Luft gleiten. Auch ist ein Morphballäquivalent nicht vorhanden, das macht aber nichts.Steuerungstechnisch gibt es, sofern ihr auf dem New 3DS spielt. Die erste nutzt den C-Stick zum Zielen und die Schultertasten zum Schießen, Springen und Anvisieren. Definitiv die Steuerung mit mehr Freiheit, doch ich empfand den C-Stick in der Daueranwendung als sehr unangenehm. Die zweite Variante funktioniert auch mit dem alten 3DS und ist im Prinzip die Gamecube-Steuerung von. Schiebepad zum Gehen und Drehen, linke Schultertaste für Lock-On, rechte für manuelles Zielen - natürlich mit Gyrocontrols, weil Nintendo. A fürs Schießen, B fürs Springen. Ich tendiere mehr zur zweiten Variante, die sehr gut funktioniert und dazu führt, dass das Argument des Producers,wurde erst durch den New 3DS möglich, nicht ganz glaubhaft wirkt.glänzt vor allem in seinem. Zunächst sind alle Missionen knackig und kurz gehalten, ideal für ein Handheld. Mehr als 20 Minuten solltet ihr euch nicht daran aufhalten und viele sind sogar in unter 10 Minuten machbar. Und keine einzige Mission zwingt euch zum Koop. Der Vorteil im Zusammenspiel mit bis zu drei anderen Spielern liegt eher darin, dass die Missionen somit einfacher sind, beziehungsweise dass manerledigen kann. So gibt es einen wiederkehrenden Boss, der im Gesicht eine unzerstörbare Maske trägt. Wer alleine spielt, der muss geschickt dran vorbeizielen oder die Momente nutzen, in denen er euch nicht die Front präsentiert. Im Ko-op muss man einfach nur schießen, wenn er euch nicht anguckt. In einer anderem Mission muss man vier Energiekugeln in Slots einlochen. Wer alleine spielt, muss einfach jedes Puzzle nacheinander lösen. Mehrere Spieler können parallel arbeiten.Dadurch istauch online nicht ganz so eine Qual wie essein kann. Da alles im Prinzip im Alleingang machbar ist, kann man nur schwer von einem Vollidioten aufgehalten werden. Lediglich einige Türen und Aufzüge erfordern die Mitarbeit von allen anwesenden Spielern und da reicht es, dass jeder einen Knopf drückt.Es gibt auch ein, welches ebenfalls fair gestaltet ist. Man kann seinen Mech mit Mods aufwerten - vom Solospieler-Mod, welcher ausgeteilten Schaden verdoppelt und eingesteckten Schaden halbiert, wenn man alleine unterwegs ist, bis schadensverstärkende Mods für bestimmte Waffen ist alles dabei. Diese Mods findet man in den Missionen und werden am Ende gleichmäßig an die Spieler verteilt. Wer in der Mission die meisten Punkte verdient hat, der darf sich als erstes eine Mod aussuchen, gefolgt vom zweithöchsten und zu weiter. So geht es immer reihum, bis alle Mods verteilt sind. Kein Glücksspiel wie bei, wo der nutzloseste Spieler das Beste Material abstauben kann.Es ist ziemlich unfair,zu verschmähen, weil es nicht das-Spiel ist, was man haben wollte. Ja, mir wäre ein echtes neueslieber gewesen, doch mit dem, wasbietet, kann man nun wirklich nicht unzufrieden sein. Ein knackiges Actionspiel, nicht zu schwer, nicht zu leicht, mit einem spaßigen Ko-op, der nicht zu sehr auf die Mitarbeit und das Können eurer Mitstreiter fixiert ist. Ich bin positiv überrascht. Liebe angesäuerte-Fans: Gebt dem Spiel eine Chance, ihr werdet es nicht bereuen.