Barrierefreies Spielen

Spiele und Inklusion

Barrierefreiheit von Seiten der Entwickler

Borderlands 2 hat gleich mehrere Farbblindheitseinstellungen. Hier der Vergleich zwischen der gewöhnlichen (links) und der Einstellung für Blaufarbschwäche.

Neue Controller

Vorgestellt: Ein Controller, den man mit den Füßen steuert.

Pokémon Go: Fluch und Segen

In The Witcher 3 können wir auch das HUD einstellen.

In diesem Video erklärt Der_Rusher, wie er mit nur einer Hand spielt.

Ein Blick in die Zukunft

Erzählt mir ein Freund letztens erbost von Leuten, die beicheaten. "Nur weil die zu faul sind, um aus dem Haus zu gehen!" Klar, cheaten ist voll blöd und bei einem Spiel zu cheaten, dessen Gameplay zu einem großen Teil aus Herumlatschen besteht, irgendwie auch komisch. Aber ich hab ja auch Cheater bei Shootern nie richtig verstanden.Die kleine Anekdote regte mich aber zu dem Gedanken an, was eigentlich mit Menschen ist, diespielen wollen, es aber nicht können. Zum Beispiel, weil sie auf Grund psychischer oder physischer Beeinträchtigungen ihr Haus nicht verlassen können oder dürfen. Es liegt schon im Namen, dass mitvor allem Spieler angesprochen werden, die... na ja... gut zu Fuß sind.Für Menschen mit Behinderung ist die gesellschaftliche Teilhabe ohnehin an allen Ecken und Enden erschwert. Computerspiele bildeten für sie schon immer eine wichtige Schnittstelle für soziale Kontakte. Spätestens seit Onlinespiele wieundextrem populär und teilweise sogar zu einem Sportereignis geworden sind, können viele Menschen an gesellschaftlichen Großereignissen teilhaben, ohne ihr Wohnzimmer verlassen zu müssen.Da zählen ganz andere Dinge.Neben dem Spielspaß, ob alleine oder in der Gruppe, spielt bei vielen Games auch dereine Rolle. Ganz egal, ob wir uns im Spiel auf einem fremden Planeten herumtreiben, durch Wüsten und Wälder flanieren oder Sight-Seeing in einem futuristischen New York machen: fremde Orte im geschützten Raum der Spielumgebung zu erkunden, hat einen ganz besonderen Charme. Mit Hilfe von Virtual Reality wird die Illusion dann (fast) perfekt."Normale" Spiele, die wir am PC oder auf der Konsole spielen, so gut wie möglich barrierefrei zu machen, ist dabei gar nicht so einfach. Es gibt viele Arten von körperlicher Beeinträchtigung, auf die Hersteller mit unterschiedlichen Einstellungen reagieren müssten.Diese können zum Beispiel so aussehen: Für Menschen mit Farbenblindheit bieten einige Spiele, darunteroder AAA-Titel wie, spezielle Grafikeinstellungen. Untertitel hat heutzutage auch fast jedes Spiel, manchmal sogar mit besonderen Einstellungen für Hörgeschädigte. Für motorisch eingeschränkte Spieler hilft es oft schon, wenn sie die Tasten frei belegen können, zum Beispiel wenn sie nur eine Hand haben. Die Möglichkeiten, jederzeit das Spiel zu pausieren und zu speichern, ist vor allem für Menschen wichtig, die Konzentrationsbeeinträchtigungen oder Muskelkrankheiten haben. Und über frei einstellbare und möglichst differenzierte Schwierigkeitsgrade freuen sich nicht nur Menschen mit Behinderungen, sondern auch andere Spieler.Die Organisation AbleGamers unterstützt Entwickler dabei, möglichst viele Barrieren in Spielen abzubauen. Auf deutsch gibt es eine Liste von Kriterien für barriefreies Entwickeln vom Spieleratgeber NRW . Sie schlagen zudem einvor, das schon beim Kauf anzeigt, auf welche Weisen das Spiel barrierefrei – oder eben nicht – ist.Zudem befinden sich momentan mehrerefür Menschen mit körperlichen Behinderungen in der Mache. So wurde gerade der Prototyp für einen Controller, den man mit den Füßen bedient, vorgestellt und Ken, ein Mann mit einer Querschnittslähmung, spielt unter anderemmit Hilfe eines Geräts, das er mit dem Mund steuert. Wer ihm einmal beim Spielen zuschauen möchte, findet hier den Link zu seinem Twitch-Channel.Man sieht: Behindertengerechtes Spielen ist ein heikles aber enorm wichtiges Thema – und in den meisten Fällen ist behindertenfreundliches Entwickeln ohne große Einschränkungen möglich! Computerspiele sind längst kein Nischenhobby mehr und sollten daher für so viele Menschen wie möglich offen stehen. Was uns wieder zubringt, gefühlt dem wichtigsten Spiel 2016 – aber leider für Menschen mit Behinderungen nur begrenzt spielbar.Beim-Hype mitzumachen ist für Menschen mit körperlichen Behinderungen schwierig. Schon ein Smartphone zu bedienen, während man einen Rollstuhl schiebt oder sich mit Gehhilfen bewegt, ist kompliziert. Manche sind auf Hilfe angewiesen, um ihr Haus überhaupt verlassen zu können.Die Berichte von Spielern mit Behinderungen, die sich vom Franchise ausgeschlossen fühlen, häufen sich leider. Auf der anderen Seite berichten viele Spieler mit psychischen Problemen davon, dass ihnengeholfen hat, regelmäßig aus dem Haus zu gehen und soziale Kontakte zu knüpfen. Ein eingebauter "Spiele von zu Hause aus"-Modus könnte diesen Spielern die Motivation nehmen, vor die Tür zu gehen. Selbst auf der Ebene der Barrierefreiheit ist eine Lösung also schwierig.Befriedigende Lösungen für das Problem der Inklusion zu finden, ist trotzdem wichtig. Damit für viele Spieler nicht die einzige Möglichkeit der gesellschaftlichen Teilhabe ist, sich auf zwielichtigen Cheating-Portalen im Internet herumzutreiben und dann in die gleiche Ecke wie Wallhacker in Shootern gestellt zu werden.Denn trotz aller Einbindung und Barrierefreiheit gibt es natürlich noch diejenigen Spieler, die sich aufregen, sobald jemand einebekommt. Da gibt es Stimmen, die sich dagegen aussprechen, in Militär-Shootern weibliche Models einzuführen, weil "Spieler damit die Skrupel ausnutzen, auf Frauen zu schießen" und dadurch einen Vorteil erlangen, oder, wie am Beispiel der Farbblindheitseinstellungen, manche Spieler ohne Farbschwäche diese Einstellungen wählen, da die Kontraste schärfer sind.Gerade Spiele mit einem kompetitiven Charakter, zu dem auchmit seinen Arenen zählt, ziehen eine solche Argumentation an. Denn wie am Ende auch die barrierefreien Zugänge zu solchen Spielen aussehen mögen, sie stehen natürlich jedem offen. Niemand muss Nintendo seinen Behindertenausweis oder seine Akte beim Therapeuten schicken, um behindertenfreundliche Optionen freizuschalten. Das ist nicht nur aus moralischen und Gründen des Datenschutzes fragwürdig, sondern auch noch extrem aufwändig für die Entwickler.Natürlich muss sich immer die Frage gestellt werden, ab wann man sagen darf: "Du kannst das eben nicht." Nicht alle Hobbys sind jedem Menschen zugänglich, ganz klar. Ich finde aber, dass Spiele wieein zu großes Massenphänomen sind, um Menschen mit Behinderung davon kategorisch auszuschließen. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Entwickler sich die Listen für barrierefreies Gaming anschauen und beachten würden. Und doch fällt es mir schwer, mir Möglichkeiten zu überlegen, wie manintegrativer gestalten kann.Augmented Reality und auch Virtual Reality sind mit Sicherheit das, worauf sich die Gaming-Industrie und die weitere technologische Entwicklung auch in Zukunft weiter ausrichten wird. Umso wichtiger, dass Entwickler sich schon früh barrierefreie Zugänge überlegen!