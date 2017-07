Spiele, die man einhändig spielen kann

Dieser Beitrag wurde erstmals am 19.3.2016 veröffentlicht.

Hallo! Ihr habt den Beitrag über Videospiele, die man einhändig spielen kann, gefunden! Das bedeutet wahrscheinlich, dass ihr trotz einer körperlichen Einschränkung nicht auf ein tolles Hobby verzichtet wollt und das ist klasse! Es kann auch bedeuten, dass ihr eine Hand für... andere Dinge... benutzen wollt. Aber das ist auch okay! Sich beim Zocken mal so richtig einen herunterzuschreiben (falls ihr beidhändig trainiert seid und nebenbei eure Hausaufgaben machen möchtet) ist ja wirklich nicht verkehrt. Ich will euch ein paar Spiele vorstellen, mit denen ihr Spaß haben und gleichzeitig eine Pizza futtern könnt.Dieser dank nutzergenerierten Inhalten quasi endlos laufende Rennspielepos ist nicht nur unheimlich unterhaltsam und kann eine ganze LAN tagelang bei Stange halten – am PC kann man den Racer auch komplett per Pfeiltasten steuern. Das erfordert eventuell ein wenig Gewöhnung, aber die sehr genauen Kurven, die ihr so fahren könnt, gleichen die feinfühlige Beschleunigung von Controllern wieder aus. Und warum? Weil icham liebsten mag.Ein Spiel, das im Durchschnitt nur zehn Sekunden läuft, aber viele Stunden Lebenszeit kostet. Ihr steuert ein kleines Dreieck mit Tasten und versucht euch nicht von den nahenden Wänden erwischen zu lassen. Tolle, in Trance setzende Musik und ein süchtig machendes Spielprinzip. Und günstig ist es auch noch!Hüpft im Takt der Musik, sammelt Loot und durchstöbert Dungeons! Es braucht nur die Richtungstasten, denn ihr greift Monster automatisch an, sobald ihr auf deren Feld springt. Das klingt sehr einfach, das Spiel ist allerdings enorm schwierig und verlangt viel Konzentration.Fürbraucht ihr nicht mal eine ganze Hand. Da reichen die Handfläche und ein Finger! Dank der hilfreichen Ein-Knopf-Bedienung müsst ihr in diesem hervorragenden Runden-Aufbauspiel nie weit scrollen oder euch sonstwie an der Peripherie zum Affen machen. Klicken, entscheiden, weiter geht's. Zum nächsten Zug!Wenn ihr mitnoch nicht ganz versumpft seid, dann gibt euchden Rest. Mit eurem Helden zieht ihr durch die Lande, erweitert eure Armee und züchtet Städte zu furchterregenden Bastionen gegen das Böse/Gute/Neutrale heran.ist auch so ein klassicher LAN-Rausschmeißer.Abhängig davon, auf welchem Schwierigkeitsgrad ihr spielt, kann mannicht nur auf dem PC sondern auch an der Konsole zocken. Magier, auf den linken Trigger den Eisstrahl, fertig. Wer ein wenig mehr Abwechslung möchte, muss aber am PC spielen. Wer dann noch eine Maus mit mehr als drei Tasten hat, muss sich gar keine Sorgen mehr machen.ist meine ultimative Lieblings-Visual-Novel, in der ihr als herzkranker Schüler an eine Highschool mit anderen eingeschränkten Schülern kommt und dort eure wahre Liebe findet. Oder euch auf dem Dach mit dem anderen Loser eurer Klasse betrinkt. Das Spiel enthält zwar explizite Grafiken, aber das ist nicht so wirklich der Sinn der sehr mitnehmenden Stories.In diesem Spiel geht es um Sex, Sex, Sex. Und. Eine gute Sex-Fee zeigt euch, wie man mitund Geschenken die heißesten Feger ins Bett bekommt. Hey, die andere Hand schön auf dem Tisch lassen!Diesen ziemlich schwierigen taktischen Teamshooter könnt ihr komplett mit Maus steuern. Einhänder können hier genauso um ihre Squaddies weinen, die von einer fünfprozentigen Crit-Chance weggerotzt wurden, wie Leute, die mit Tastatur die Kamera steuern!Um Blizzards-Klon hat sich inzwischen eine riesige Spielergemeinschaft gerankt. Nicht nur könnt ihr dank der äußerst intuitiven Steuerung am PC Karten einhändig auf das Spielfeld klatschen – die App für Tablets und Smartphones ist genauso einfach zu bedienen.Klicken und überleben! Inmüsst ihr zwar komplexe Manöver im Kampf ausführen und ständig den Arsch eurer Crew retten, allerdings lässt sich das Spiel mit der mittleren Maustaste pausieren. Ihr habt also alle Zeit der Welt, um panisch dabei zuzusehen, wie euer schönes Schiff kreischend auseinander bricht.Das loreträchtige Jumpscare-Fest ist äußerst einhänderfreundlich! Und dank der vielen Fanart von Freddys Freunden bin ich mir nicht mal sicher, ob beiwirklich am meisten heruntergeschrieben wird.Dicke Story, tolle Charaktere und das Berlin der dystopischen Zukunft.ist ein tolles Cyberpunk-Abenteuer, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Nur einen Arm zu haben zieht hier nicht als Entschuldigung!Noch ein rundenbasiertes West-Rollenspiel. Im Gegensatz zu anderen tollen Vertretern dieses Genres, wie etwaoder, kann man dieses Spiel auch noch vortrefflich im Ko-op zocken.Solange eure Wunschversion die Steuerungsoption L=A anbietet, könnt ihr die Bestätigungstaste einfach auf den linken Trigger legen und komplett mit links Monster fangen. Hier sind endlich mal die Rechtshänder nicht übervorteilt!Ich hoffe, die Auswahl reicht euch erst einmal. Kennt ihr noch weitere tolle Spiele, die man einhändig zocken kann? Dann schreibt sie doch am besten in die Kommentare! Je mehr Spiele desto besser!