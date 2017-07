Tolle Spiele für Kirchenmäuse

Dieser Beitrag wurde erstmals am 15.10.2015 veröffentlicht.

SpeedRunners (Demo)



Mashed (oder Micro Machines V3, falls ihr das noch kennt) und Worms, wenn das denn irgendwie Sinn ergibt. Und das Coole: Die Demo enthält alle Karten und Charaktere. Nur der Online-Modus fehlt. Dafür könnt ihr euch zu viert auf einer Couch messen! Ich verspreche euch, dass Speedrunners in Zusammenarbeit mit viel Zucker oder alkoholischen Getränken einen ganzen Abend unterhalten wird.



Beneath a Steel Sky



Beneath a Steel Sky habe ich zwar gespielt, aber nie getestet. Es ist eines des halben Dutzends Gratisspiele, die man bekommt, wenn man sich beim Steam-Konkurrenten



Trackmania Nations Forever



Ein absoluter Klassiker!



Warframe



Ihr kennt Destiny, oder? Activision und Bungie haben viel Geld und jahrelange Entwicklungszeit in den team- und lootbasierten Spaceshooter gesteckt. Warframe macht das einfach alles gratis. Man spielt einen Ninja im Weltraum, erledigt Missionen, sammelt Dinge für Upgrades und ist allgemein eine coole Sau. Warframe gehört ungelogen zu den beliebtesten Free-to-Play-Titeln auf so ziemlich allen Plattformen und auch wenn ihr euch natürlich Komponenten mit Echtgeld kaufen könnt, so könnt ihr euch auch relativ gut durchgrinden ohne das Gefühl zu bekommen, ihr werdet nutzlos im Kreis herumgeschickt. Echt fair und ziemlich gut.



Drop



Eigentlich hatte ich mir geschworen, keine Browsergames in diese Liste aufzunehmen, aber Drop hat irgendwie Sonderstatus. Es war eins unserer ersten Spiele nach unserem aktuellen Wertungssystem - und außerdem versetzt einen das Tippspiel in einen totalen Zen-Status. Die Zeit vergeht, man steigert sich beim Nachtippen der Spirale in einen Zustand gesteigerter Aufmerksamkeit und die Umwelt verblasst. Hervorragend für Mittagspausen. Außerdem ist das Spiel vom Minecraft-Schöpfer Notch.



World of Tanks



Diesen beliebten Shooter habe ich selbst nicht gespielt, aber der Torsten ist ja ein Fan der ganzen Wargaming-Spiele. Im Online-Shooter



Dota 2/League of Legends



Ich weiß nicht, ob ich Dota oder League of Legends noch irgendjemandem vorstellen muss. Das eine ist der Nachfolger des Spiels, das das MOBA-Subgenre erfunden hat, das andere ein guter Vertreter eben dieses Subgenres. Beide Titel sind exzellente Team-Spiele (auch wenn es empfehlenswerter ist, mit Freunden zu zocken statt mit der oft toxischen Online-Community) und gratis. Nur wenn ihr mehr Charaktere oder Skins haben wollt als im Basisangebot, müsst ihr Kohle herausrücken oder hart grinden.



Smite



Noch ein MOBA, diesmal aber in der dritten Person! Das eingeschränkte Sichtfeld ändert Strategien ein wenig und gibt dem Spiel einen leichten Shooter-Charakter. Auch hier kann man sich neue Götter mit Echtgeld oder erspielter In-Game-Währung erkaufen. Mir persönlich gefällt Smite etwas besser als die Top-Down-Alternativen. Außerdem bietet Smite ein paar nette zusätzliche Spielmodi abseits des typischen 5 gegen 5.



The Expendabros



Broforce ist wahrscheinlich eins der männlichsten Spiele überhaupt: Blut, Morde, Flammen- und Raketenwerfer. Expendabros ist eine Zusatzmission mit den Charakteren der beliebten Expendables-Filme. Insofern erklärt sich auch, warum es gratis ist: Crossover mit Werbehintergrund! Aber das soll uns ja nicht stören.



America's Army: Proving Grounds



America's Army habe ich schon lange nicht mehr gezockt, aber zu einer Zeit, wo Counter-Strike-Alternativen noch rar waren, war das Spiel gar nicht so schlecht. Amerikanische Steuergelder flossen in die Entwicklung dieses Egoshooters, der vor allem dazu dienen soll, begeisterte Spieler für den Wehrdienst zu gewinnen. Torsten hat erst vor Kurzem die Beta des neuen



5 Days a Stranger







Für: PC 5 Days A Stranger ist ein Point-'n'-Click-Adventure, das ihr an einem entspannten Nachmittag durchspielen könnt. Dabei geht es unter anderem um einen Typen, der mit vier anderen Personen in einem Haus eingesperrt ist. Ich habe es selbst nicht gespielt, aber unser Jozu und er fand es gut. Was viel heißt, denn er ist ansonsten echt kein Freund solcher Spiele.

Hellgate Global



Wir liebten Diablo aus der Ego-Perspektive verschwand in der Versenkung. Aber dann gab es Hellgate Global! Zugegeben, die Grafik ist angestaubt, aber immerhin könnt ihr mit euren Freunden nach Herzenslaune Dungeons looten und seid dabei freigestellt, ob ihr in den Nahkampf geht oder die Schusswaffen auspackt.



Killer Instinct



Der Xbox-One-Fighter erfreut sich großer Beliebtheit - nicht nur unter Otto-Normal-Verbrauchern, sondern auch unter Progamern und Liebhabern des technischen Kampfes. Wer hier also auf Buttonmashing setzt, hat in höheren Sphären also kaum noch eine Chance. Zwar ist Killer Instinct gratis, aber das schränkt auch eure Charakterauswahl enorm ein, denn es ist nur eine Spielfigur nutzbar und die rotiert durch. Ihr könnt euch also von einem Kämpfer anfixen lassen und ihn anschließend kaufen, wenn er nicht mehr für die Öffentlichkeit verfügbar ist. Perfide, aber nicht unfair.



Hearthstone



Hearthstone ist Blizzards Antwort auf Magic. Das Spiel strotzt vor hervorragender Präsentation, von der sich Wizards of the Coast noch eine dicke Scheibe abschneiden könnte. Es hat tolle Musik und ein rundenbasiertes Kampfsystem, das von Anfängern leicht zu lernen ist und dank vieler Karten auch Profis noch was zum Knobeln gibt. Booster Packs für eure Decks könnt ihr euch über Challenges ergrinden oder ihr nehmt ungeliebte Karten auseinander und bastelt euch damit eure Wunschkarten. Viele mächtige und beliebte Decks sind nicht mal auf legendäre Karten angewiesen, falls ihr also schneller zu eurem Glück kommen wollt, solltet ihr schon mit wenigen Euros klar kommen.



Planetside 2



Krieg um den Planeten! Welchen? Uff, da gibt's eine ganze Auswahl. In diesem massiven Online-Shooter wählt ihr euch eine Klasse, baut Fahrzeuge, fährt durch die Gegend und holt euch für eure Fraktion Stützpunkte - bis euch der ganze Kontinent gehört. Ich habe Planetside 2 gespielt, bevor es ein großes, alles veränderndes Update bekam, aber selbst davor war es schon ein ziemlich cooler Titel und machte viel Spaß.



Hawken



Tribes: Ascend



Ragnarok Online



Everquest 2



The Banner Saga: Factions



Magic Duels



Project Spark



Fable Legends (noch nicht erschienen)

Nicht alle Gratis-Spiele sind scheiße oder versuchen euch in die Free-to-Play-Pay-to-Win-Falle zu locken. Es gibt ein paar echt gute Games da draußen, die kommerziellen Titeln richtig Feuer unter dem Arsch machen und von euch keinen Cent sehen wollen. Hier gibt's keinen Haken, nur vielleicht ein paar Kompromisse. Welche Games das sind, will ich euch hier mal zeigen. Dabei beschränke ich mich auf Spiele, die wir auch wirklich gespielt haben, aber ein paar weitere populäre Titel gibt es noch ganz am Ende.Wir sind am Ende der Liste angekommen. Aber ich habe euch ja noch ein paar Titel versprochen, die wir noch nicht so ausführlich gezockt haben. Die sollen aber auch gut sein, schaut also mal rein:Kennt ihr noch weitere gute Gratis-Spiele? Nicht zögern, ab in die Kommentare damit!