Metroid-Retrospektive (10)

Dieser Beitrag wurde erstmals am 18.11.2014 veröffentlicht.

Warum war die Szene im Trailer?

Die Finishing Moves sind ziemlich cool inszeniert.

Noch nicht mal aus der Pubertät raus und schon im Militär. Noch nicht mal aus der Pubertät raus und schon im Militär.

Mochten nicht alle: Raketenschießen in der Ego-Perspektive.

Frage Nummer 1:

Frage Nummer 2:

Frage Nummer 3:

Könnte auch 2D sein.

Meine Meinung zu dem Spiel.

eine Enttäuschung zu nennen wäre wohl untertrieben. Nachdem Retro Studios mit derder Serie mehrere Höhepunkte bescherte, beschloss man bei Nintendo wohl, dass Erfolg im Westen alleine nicht ausreichte.ist nämlich eines dieser Franchises, das in unserer Gamersphäre weitaus beliebter ist als im heimischen Japan. Anders kann ich mir nicht vorstellen, warum man Team Ninja damit beauftragt hat, den nächsten Teil der Weltraumsaga zu produzieren. Dabei hatte diese ZusammenarbeitEs ist nicht alles schlecht hier. Das Gameplay fand ich durchaus ansprechend. Die Steuerung vonerinnert an NES-Zeiten: Die Wiimote horizontal gehalten, kontrollieren wir Samus mit dem D-Pad - allerdings im dreidimensionalen Raum. Im Kampf wird ein großzügiges Autoaiming eingesetzt. Um Missles zu verschießen, zielt man einfach auf den Bildschirm und wechselt so in die Ego-Perspektive. Für etwa eine halbe Sekunde wird das Spiel verlangsamt, damit man sich orientieren kann und dann darf geschossen werden. Bewegen kann man sich aber so nicht. Neu ist die Möglichkeit im letzten Moment auszuweichen. Ändert man, kurz bevor man getroffen wird, die Laufrichtung, dann springt Samus in Sicherheit. Ist man in der Ego-Perspektive, muss man dafür nur die Wiimote schütteln. Allerdings lässt sich dieses System sehr leicht ausnutzen. Einfach in haarigen Situationen irgendeine Richtung auf dem Dpad antippen - damit löst man so gut wie immer das Ausweichmanöver aus.Sind Gegner stark geschwächt, dann darf man sie mit einem Finishing Move erledigen. Um diesen auszulösen, muss man mit geladenem Chargebeam auf den Feind zulaufen, was eine kleine Animation auslöst, in der Samus den Gegner regelrecht hinrichtet. Kombiniert mit gutem Leveldesign hat das. Das Gameplay ist auch nicht der Grund, warumso hart auf die Nase gefallen ist. Nein, daran trägt die grottige Story Schuld.Angesiedelt zwischenunderleben wir hier, was passiert, wenn Samus Aran anfängt zu reden. Oder, besser gesagt, was nicht passiert: Emotionen. Jessica Martin, Samus Sprecherin, ist verdammt dröge. Das könnte man ja noch verkraften, wenn nicht 90 Prozent des Spiels ausbestehen würde. In einer valiumartigen Trance erleben wir so ihre Gedanken während des Kampfes gegen Mother Brain, bei dem sich das Metroid-Baby opferte. Ein Traum, ein Echo der Vergangenheit, denn Samus wacht in ihrer Zero Suit in einem Lazarett der Galaktischen Föderation auf. Sie soll einen Bericht über ihren Auftrag abgeben, aber zuerst wird in einem Tutorial überprüft, ob sie wieder fit ist. Am Ende dieses Testes erwähnt der Arzt/Wissenschaftler/Typ im Kittel, dass vorher noch ihre Rüstung poliert wurde. Ich frage mich derweil, wie die das gemacht haben, wo Samus doch ihre Varia Suit dematerialisiert, wenn sie sie nicht braucht und sie deswegen in ihrer Zero Suit aufgewacht ist.Nach ihrem Bericht kümmert sie sich wieder ums ziellose Umherfliegen durchs Weltall. Währenddessen sind die Space Pirates und die Metroids schon in Vergessenheit geraten. Zumindest will uns das Spiel das weismachen. Sorry, aber nach 70 Jahren müssen wir Deutsche uns immer noch Nazisprüche anhören, ich kann mir nicht vorstellen, dass binnen weniger Monate die Space Pirates aus dem Bewusstsein des Universums vorhanden verschwunden sind. Jedenfalls schnappt Samus einen Notruf auf, Codename. Okay, halt, stop!Zu allem Überfluss wird der Codename noch erklärt:, so genannt, weil es wie ein schreiendes Kind Aufmerksamkeit erregen soll. Wer schreibt so einen Müll? Was klingt anbitteschön nicht dringlich genug? Da ruft einer um Hilfe! Samus hat das Gefühl, dass dieser Notruf besonders für sie gedacht ist. Kein Wunder, stehtdoch für Mother und diesind kein bisschen subtil.Das geht weiter mit der nächsten Location, dem Flaschenschiff. Denn das sieht aus wie eine riesige Nuckelpulle für Säuglinge. Und dort treffen wir dann auch den Rest der Rasselbande, das Platoon 7, angeführt von niemand geringerem als Adam Malchovich, dem alten Kommandanten von Samus, als sie noch zum Militär gehörte. Was promptüber ihre Armeezeit auslöst. Und scheinbar war sie dort 14 Jahre alt, zumindest sieht sie so aus. Flenn Flenn, sie war jung, unerfahren und naiv, irgendein Blödsinn mit Daumen Hoch, wo sie immer Daumen Runter anzeigte, und Gene Roddenberry ist nicht gestorben, damit wir eine Weltraumstory über eine Frau bekommen, die unterdrückt wird, weil sie eine Frau ist. Diese Rückblenden sollen einen Einblick in Samus Gefühle zeigen, schaffen das aber nicht. Sie sollen auch zeigen, warum Adam sie so gut versteht und warum sie Adam auch versteht. Auch das gelingt überhaupt nicht. Adam kommt als kalter Offizier rüber und ich hab keinen Plan, was die beiden aneinander finden. Samus braucht übrigens Adams Erlaubnis, um Upgrades zu aktivieren, weil Gründe. Führt dazu, dass sie ihre Varia Suit erst aktivieren darf, nachdem sie schon eine Weile großer Hitze ausgesetzt war. Kurz gesagt: Das System ergibt genauso wenig Sinn wie die Hauptfiguren.Die anderen Charaktere sind auch nicht besser. Anthony ist einfach nur ein selbstsicherere, schwarzer Hühne. Damit hat er aber hundertmal mehr Persönlichkeit als der Rest des Teams. Wir lernen sie nie wirklich kennen, was auch nicht so schlimm ist, sterben ja eh alle nach und nach weg, weil sich unter ihnen ein Verräter verbirgt, der alle Zeugen beseitigen soll. Samus taufte ihn denoderim Englischen.Es wird nie offen gesagt, wer eigentlich der Beseitiger ist, aber es kann nur James Pierce sein, weil er als letzter stirbt, getötet vom Antagonisten. Dieser Nebenplot ist dadurch besonders bedeutungslos, da ein belangloser Charakter belanglose Charaktere entsorgt und am Ende selber draufgeht. Wichtiger sind da Madeline und Melissa Bergman. Erste ist die Leiterin der Forschungseinrichtung, die das Flaschenschiff beherbergt, letztere ist eine Androidin, die sich als Madeline ausgibt.Und darum dreht sich der ganze Plot: Der Kitteltyp aus dem Tutorial hat nämlich Samus' Rüstung gereinigt, um an DNS-Spuren von allen zebesianischen Lebewesen zu kommen, darunter auch die Weltraumpiraten, die Metroids und Ridley. Japp, am Ende vonist die Power Suit angeblich voller Überreste von allem Geviech, welches dort so kreuchte und fleuchte, und das wurde. Ridley wurde dabei aber in einer Art frühen Entwicklungsstufe geklont, welche wie ein pelziger Vogel aussieht, der sich erst in eines dieser-Dinger entwickelt, bevor dann der Drache rauskommt, den wir alle kennen. Das Ganze passiert binnen weniger Stunden, weil so funktioniert Biologie. Ridley tötet vermeintlich auch Anthony, ein Plottwist für später. Die Szene, in der Samus dem voll entwickelten Ridley begegnet, ist übrigen seinen eigenen Artikel wert. Und angeblich wurden die Metroids so gezüchtet, dass sie immun gegen Kälte sind. Solchen Metroids begegnen wir aber nie, da das Labor vorher zerstört wird.Adam Malchovich stirbt in diesem Spiel. Duh, er ist ja inbereits tot. Doch wie stirbt er? Nun ja, das eben erwähnte Labor hat einen Selbstzerstörungsmechanismus, der ausgelöst wird, wenn der kritische Bereich zuviel Schaden nimmt., indem er ins Labor geht, um eben diesen Schaden anzurichten. Eigentlich wollte Samus das tun, aber mit einem Schuss aus einer Eispistole wird sie außer Gefecht gesetzt, was die Frage aufwirft, wieso das so einfach geht. Heul, flenn, der einzige Mensch, der sie versteht, ist tot. Muss sie halt alleine das Universum retten, ist ja nicht so, als hätte sie das noch nie gemacht.Der Antagonist des Spiels bildetüberhaupt. Melissa Bergman ist nicht nur Androidin, sie ist auch das Gehäuse für eine KI, die Mother Brain nachempfunden wurde, genannt MB. Verstehen sie? Melissa Bergman = MB = Mother Brain. Okay, ehrlich gesagt, gar nicht so blöde, muss ich zugeben, dauerte, bis ich das peilte. Blöde ist nur die Story um das Flaschenschiff. Man hat also alles Leben von Zebes inklusive Metroids und Space Pirates geklont. Damit die Metroids gehorchen brauchte man eine telepathische Mutter, so wie Mother Brain es war. Zuerst war sie nur eine KI, aber man beschloss ihr ein menschliches Aussehen zu verpassen, damit die Metroids sich besser an sie binden können. Melissa Bergman wurde geschaffen. Damit sie auch schön artig ist, zieht Madeline sie wie eine Tochter groß, sie hat Mitspracherecht und, und, und. Doch irgendwann wird sie eigenbrötlerisch und die Wissenschaftler fürchten eine Revolte. Melissa wird dabei äußert subtil von zwei Kittelträgern abgeführt, damit man ihr einen Gehorsamkeitschip oder so was einbaut. Passt ihr nicht, sie überwältigt die beiden und hetzt alle geklonten Biester auf die Wissenschaftler.Warum muss es eine KI sein? Warum nicht einfach eine gehorsame Maschine, die alle Befehle der Wissenschaftler umsetzt. Dass sie die Technologie haben, eine telepathische Maschine zu bauen, das kaufe ich gerade so noch ab, aber dieser Maschine eine Persönlichkeit zu geben... habt ihr nix aus Terminator gelernt?Warum gibt es keine Möglichkeit Melissa irgendwie fernzusteuern oder zumindest gegen ihren Willen zu deaktivieren? MB kann alle zebesianischen Lebewesen befehligen und gegen euch einsetzten, was sie auch tut. Da sollte man doch irgendwas bereithalten, damit sie euch nicht plattmacht. Habt ihr nix aus Terminator gelernt?Habt ihr ernsthaft geglaubt, dass ihr einen Androiden mit nur zwei Leuten im Schach halten könnt? Commander Data konnte auch mühelos Klingonen verkloppen und der hatte zur Not einen Ausschalter. Habt ihr nix aus Star Trek gelernt? Wissenschafter der Zukunft sind Vollidioten.Nach einem Kampf gegen eine Metroid Queen erlaubt sich Samus dann endlich ihr letztes Upgrade, die Power-Bomben, zu aktivieren. Dann geht es gegen MB in einem äußert unspektakulären Endkampf: Gerade als man mit Madeline Bergman im Schlepptau zu MB vorstößt, da taucht auch gleichzeitig die Föderation auf mit einem, der den ganzen Spaß da zu verantworten hat. Er will MB und erklärt, dass er die alle genialen Ideen hatte und dass die Föderation offiziell nix davon weiß. Darum auch der Deleter, damit Platoon 7 nix ausplaudern kann. MB will aber nicht und hetzt ganz viele Viecher auf die Marines und auf Samus. In die Egoperspektive gezwungen, muss man solange auf die Gegner schießen, bis man freies Sichtfeld auf MB hat. Kampf vorbei. Admiral will alles unter den Teppich kehren und weil Samus ja nicht zum Militär gehört, hat sie nix zu sagen. Aber da kommt Anthony an und sagt, also nix mit bösem Admiral und bösem Plan. Ende.Naja, fast. Man kehrt nach den Credits noch einmal zurück, um Adams Helm zu bergen und darf dann frei die Station erkunden. Dabei gibt es noch einen Bonusbosskampf gegen Phantoon. Mit dem geborgenen Helm verlässt Samus ihre Suit und trauert um Adam. Aber in einemgeht der Alarm los. Selbstzerstörung aktiviert. Also zum Schiff flüchten. Warum man aber jetzt nur noch in Zero Suit und mit der Notfallpistole ausrumlaufen darf, erklärt das Spiel nicht. Spricht absolut nichts dagegen, dass Samus wieder ihre Power Suit aktiviert und die paar Piraten wegbretzelt. Ist auch egal, die Sequenz ist leicht und das Spiel ist endlich vorbei. Übrigens schalten 100 Prozent gesammelte Items kein Bonusende frei, sonderneinen Hardmode. Nicht die Mühe wert.hinterlässt mich mit gemischten Gefühlen. Das Gameplay macht durchaus Spaß und mit etwas mehr Feinschliff könnte ich mir das sehr gut für weitere Spiele vorstellen. Die absolut furchtbare Story zieht das Ganze in Untiefen, die der Serie unwürdig sind. Samus wird hier alscharakterisiert, welches ohne Adams Zustimmung vermutlich nicht mal selbstständig aufs Klo gehen würde. Ihr mangelt es von vorne bis hinten an Selbstvertrauen. Adam ist ein kalter, kalkulierter Offizier und ich hab keine Ahnung, was die beiden aneinander finden. Der Plot ist schon dämlich genug, aber zu allem Überfluss deckt der sich erschreckend häufig mit dem Plot von. Wir haben eine Raumstation der Föderation mit verschiedenen Sektoren, die verschiedene Biome darstellen und in denen in einem Geheimlabor Metroids gezüchtet werden, welches nach einem Angriff von der Station abgespalten und im Weltall zerstört wird. Es taucht der Boss Nightmare auf, genauso wie Adam Malchovich, der Kontrolle über Samus' Upgrades hat. Das Schlimme ist, dass damit die Story vondämlich wird, da ja das ganze schon mal passiert ist und Samus den Braten somit viel früher hätte riechen sollen. Ich könnte noch ewig und drei Tage so weiter machen und dabei hab ich nicht mal die stilistischen Fehltritte erwähnt. Vielleicht ein andermal.Somit endet meine kleine Retrospektive der-Serie. Samus Aran ist und bleibt eine meiner. Sie ist stark, sexy, selbstbewusst, emanzipiert, hat aber auch ihre Schwächen und ist mir sehr sympathisch. Leider hat sie seit vier Jahren Sendepause. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich will mehr von