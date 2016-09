Leben wir in einer Open World?

Dieser Beitrag ist erstmals am 13. Januar 2014 erschienen.

sind so Dinge, die gibt es noch gar nicht so lange. In gewisser Weise könnte man zwarals Open-World-Game bezeichnen, schließlich konnte man da schon durch eine zusammenhänge Welt laufen. Oder sogar so was Pixelig-altes wie. Aber so richtig geprägt wurde der Begriff ja erst mit der-Serie oder, wie der Sega-Fanboy in mir leise jammert, vielleicht. Aber was ist so eine Open World eigentlich und stellen wir uns darunter überhaupt das Richtige vor?Erst mal vorweg: Eine Open World zu definieren ist schon- fast so viel wie das mutmaßliche Genre der, welches reinster Bullshit ist. Gruppiert mal die Spiele, in denen die Open Worlds in etwa die gleiche Funktion haben und sich auf ähnliche Weise bereisen lassen. Viel Spaß dabei! Um Genaueres zu dem Thema werde ich mich in meiner Doktorarbeit kümmern, die ich mir aber aufspare, weil sie das Ende der Notwendigkeit des Spielejournalismus einläuten würde. Darum schneiden wir den Kuchen jetzt einmal mit der Machete und einigen uns grob auf Dinge, die eine Open World so in etwa erfüllen muss:. Eigentlich sind die von mir gewählten Begriffe jaund, aber die anderen beiden geben der Sache so einen schönen, prätentiösen Klang.oderist, in spielerischen Begriffen, die Abwesenheit von Ladezeiten und Teleports. Bewegt man eine Spielfigur durch die Welt, dann wird bei absoluter Kohärenz der Bildschirm nicht schwarz, wenn man eine Tür öffnet, und man wechselt nicht mit einem Sprung das Gebiet, wenn man den Kartenrand erreicht. Kohärenz ist dieeiner virtuellen Welt: wie viele Quadratkilometer kann ich michbewegen, bevor das Spiel mit irgendeinem Hokuspokus eingreift, weil Bereiche zwischen Punkt A und Punkt B de facto nicht existieren? Wie viele Türen einer Häuserfront kann ich öffnen und wie viele Räume finde ich hinter ihnen? Kohärenz ist die Aktion, einen weißen Fleck auf der Landkarte auszupinseln.hat etwa eine sehr hohe Kohärenz, weil man sich in der Ebene immer weiter in eine Richtung bewegen kann und die Welt geht lückenlos weiter und weiter und weiter...oder(oder auch der) ist das, was die Welt offen jenseits des Messbaren gestaltet. Es ist die Gewissheit, dass, egal wie viel man unternimmt, es immer weiße Flecke auf der Landkarte geben wird. Dazu gehört eine Prise Simulation (die Welt musswirken) und. Es ist der Teil der Welt, der nur im Augenwinkel existiert, von dem man weiß, dass er da ist, aber den man nicht betritt - weil wegen Gründen. Nehmen wir etwa noch einmal: In diesem Spiel gibt es einen Arsch voll Türen, mit denen man interagieren kann. Man kann durch das ganze verschlafene Kleinstädtchen Yokosuka bummeln und an jede Haustür klopfen - nur wird meist niemand da sein. Irgendwann ist dem Spieler diese Brute-Force-Suche zu mühselig und er fängt an, den Spaß zu akzeptieren und freut sich, dass man immerhin mal klingeln durfte. Noch schöner wird das in: Da gibt es ganze Stockwerke in verlassenen Miethäusern, die mit Türen und leeren Räumen bestückt sind. Nur ein Trottel würde die alle ausprobieren! Ha ha… Aber so nimmt man leicht an, dass auch der Rest des Spiels größer ist als er scheint und man nicht alles ausprobieren muss.Türen und Räume sind eine schöne Analogie zu vielen anderen Suggestionen, die Spieledesigner unternehmen, um Spieler von bestimmten Bereichen fern zu halten und ihre Welten im Kopf der Spieler größer zu machen als sie eigentlich sind. Und wenn die Welt noch ordentlich mit Geschichte, NPCs, optischen Details und möglichst viel zum Anfassen bestückt ist und bald der interessante Mainquest weitergeht, also der Flair stimmt, warum sollte man dann in die Ferne ziehen?So, und jetzt, da wir wissen, was eine Open World ausmacht, mal eine Frage in die Runde: Ist die Erde, also die wirklich echte Erde, eher weltlich oder eher offen?Die Frage wirkt erst einmal bescheuert - natürlich ist die Welt weltlich! Wenn die Welt nicht weltlich wäre, was sonst? Aber spielt mal mit und fragt euch: Wo wart ihr heute und wie seid ihr dorthin gekommen? Gestern Abend seid ihr ins Bett gegangen, acht Stunden später (nach einem Blackscreen oder eventuell einer Cutscene) wacht ihr im gleichen Bett auf, aber es ist heller geworden. Euer Terminkalender (oder Questlog) war wahrscheinlich voll und für den Tag wart ihr ausgeplant. Also seid ihr vielleicht aus der Tür gegangen, draußen euren üblichen Weg zur Bushaltestelle gegangen und von dort aus in die Schule, die Uni oder zur Arbeit gequicktravelt. Nichtlineare Wegbestreitung? Mitnichten! Selbst wenn ihr schon länger in ein und derselben Stadt wohnt, so kennt ihr doch wahrscheinlich nur ein paar diskrete Flecke auf der Karte - kleine Konglomerate an eng geschnittenen Maps. Der Rest ist wahrscheinlich zu uninteressant. Da ist ja nichts. Warum soll man da hin? Genauso wie die Landstriche, über die man mit dem Flugzeug im Urlaub hinweggleitet. Ich persönlich kann jedenfalls sagen: Ich habe in Videospielen zu Fuß schon wesentlich mehr Strecke zurückgelegt und Gegenden erkundet als in der Realität.Die, wie wir sie täglich erfahren, ist eher begrenzt. Eigentlich railroaden wir eher von einem Plotpunkt zum nächsten. Das wäre eigentlich ziemlich traurig, aber zum Glückwir ja, dass die Welt viel größer ist und man ja eigentlich überall hin könnte. Naja, wie in einem Videospiel eben! Da sind die Welten auch riesig! Man könnte sogar meinen: Riesiger als unsere eigene.