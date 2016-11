Den kenn' ich!

Dieser Artikel wurde erstmals am 25.7.2008 veröffentlicht.



"Bekannte Hollywood-Stars wie Michael Ironside („Starship Troopers“), Tricia Helfer, Grace Park (beide „Battlestar Galactica“), Josh Holloway („Lost“), Jennifer Morrison („Dr. House“) und Billy Dee Williams („Star Wars“) schlüpfen in die Rollen von verschiedenen Spielcharakteren. Außerdem engagierte EA John Huck und Shanon Cook, zwei bekannte Reporter, die auch im Spiel diese Rolle übernehmen. Zusätzlich hat Joseph D. Kucan, der Schauspieler, der die Hauptrolle des undurchsichtigen Anführers der Bruderschaft von Nod in der C&C-Serie verkörpert hat, seine Rolle als Kane in C&C 3 wieder aufgenommen." Aus dem C&C3-Wikipedia-Artikel

"Wenn ich mir Tequilas Hintern angucken kann, macht Mord in Stranglehold gleich viel mehr Spaß!"

"Mit Tequilas Hinterkopf im Blick finde ich sogar sinnloses Herumstehen toll!"

"Ich jage niemals wieder etwas in die Luft, wenn ich nicht Tequila sein darf!"

"Niemals!"

Bullshit.

sind toll, Cutscenes sind großartig. Während die gerenderten FMVs heutzutage zum Leidwesen von, diesen, seit des Animations-Overloads bis zur komatösen Ermüdung in den neuen drei Star Wars-Filmen immer mehr an Stellenwert verlieren, werden gute In-game-Zwischensequenzen - natürlich ohne Ladezeiten und mit guten Synchronsprechern - in höchsten Tönen gelobt und tragen maßgeblich zurbei.Doch was ist mit den guten,Intermezzo-Filmchen der Neunziger geschehen? Während EA im Andenken an die verstorbeneninimmer noch tapfer Theaterleute auf die Lohnliste setzt, werden echte Menschen in Videospielen entweder digitalisiert und niemanden interessiert's oder sie werden gleich ganz ausgespart.Dabei macht grade C&C wunderbar vor, was für Vorteile engagierte Schauspieler in der heutigen Zeit bieten: Seriendarsteller erlangen immer leichter Kultstatus bei begeisterten Fans (man denke nur einmal anaus der Serie) und verlangen weitaus weniger Gage als die Kollegen vom A-Movie. Diese bekannten Gesichter, welche natürlich nicht polygonisiert wurden, bieten für unentschlossene Käufer eventuell sogar den enscheidenden. Und die charmanten Kerle und Kerlinnen aus Sitcoms und leichten Actionserien sind doch bestimmt immer für den ein oder anderen Spaß zu haben. Neil Patrick Harris oder Hugh Laurie zum Beispiel würden mich immer vor den Bildschirm locken. Epischte Filmsequenz ever:Wer kam eigentlich zuerst auf die bescheuerte Idee, es wäre eine prima Sache ausVideospielcharaktere zu machen? Die schauen doch entweder dämlich aus, verfügen über keinerlei Mimik oder man sieht sie nur von hinten!Da lobe ich mir doch eher Michael Ironside und seine Rasczak's Roughnecks.