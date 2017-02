Dieser Beitrag wurde erstmals am 8.1.2012 veröffentlicht.

Als Microsoft 2006 mit dem Release der Xbox 360 das erste große Achievement-System etablierte, war den kreativen Köpfen hinter dieser Idee vielleicht nicht bewusst, was für einen Brocken sie damit ins Rollen brachten. Jedes Spiel sollte unabhängig von seinen internen Belohnungen auch in ein globales System eingebunden sein, das Erfolge und Punkte (den) für den Spieler freischaltet und auf seinem Konto speichert.Warum machen uns Erfolge die Spiele so schmackhaft? Warum kann man nicht aufhören zu spielen, bis man eine bestimmte Trophäe ergattert hat?Gehen wir zu den Anfängen: Die Idee war nicht völlig aus der Luft gegriffen. Seit es Computerspiele gibt, existiert auch der. Bei Spielen, die kein klares Gewinnen und Verlieren vorgeben, war es durchaus sinnvoll den Fortschritt in einem Punktesystem zu messen. Nehmen wir mal Pong . Das Spiel läuft prinzipiell endlos, bis man irgendwann versagt. Um hinterher zu schauen, wie gut man war, ist es sinnvoll etwa die Anzahl der Abpraller zu zählen, die man erfolgreich geschafft hat, oder auch die Zeit, die man durchgehalten hat. Das gleiche gilt für den Klassiker Tetris . Das Spiel läuft solange, bis man nicht mehr weiterkommt. Aber um seinen Freunden zu erzählen, wie gut man war, zog man einfach den Highscore heran.Heute sind die meisten Spiele komplexer gestrickt als dass man die Spielleistung in einem einzigen Punktestand messen könnte. Stattdessen werden die meisten Erfolge (Achievements, Trophies) als Spielmeilensteine konstruiert (etc.).Aber es sind doch nur leere Punkte? Man bekommt nichts dafür, kein Bildchen, kein Musikstück, keine bessere Waffe im Spiel. NurEigentlich ein bisschen wenig. Erfolge sind nur kleine Tokens, mit denen uns das Spiel auf die Schulter klopft und sagt:Kurz mal nachgeforscht: Aus der Psychologie wissen wir, dass solche(solche, die von außen kommen) eine viel geringere Bedeutung für die Ausübung eines Verhaltens haben als(das ist, wenn wir uns selbst innerlich auf die Schulterklopfen und uns darüber freuen, was wir erreicht haben). Aber warum halten die paar Punkte mich dann davon ab, Spiele einzulegen, die mir keine Punkte bringen? Da könnte ich mich doch super freuen, wenn ich Level schaffe und sie durchspiele. Aber irgendwie ist es nicht so befriedigend als währenddessen ein paar Achievements zu sammeln. Wenn ich durch mein Regal schaue, was ich mal wieder spielen könnte, stelle ich mir nicht die Frage, worauf ich mal wieder Lust habe. Ich frage mich:und suche mir danach ein Spiel aus. Eigentlich schade.Warum sind die Punkte so wichtig? Nicht für mich selbst, denn sie belohnen mich erst Mal nicht mehr als ich es selbst auch ohne sie kann. Da wirkt etwas Anderes. Kurz zurück zu den Highscores: Erinnert ihr euch, wie man zu Freunden rennt und sagt:Na klar! Die Punkte stehen da ja nicht für mich. Früher wurden sie in den Speicherchips der Automaten in Spielhallen gesammelt und man konnte sich mit den anderen Besuchern der Halle messen. Heute geht das sogar weltweit. Man vergleicht sich zwar nicht sofort mit den Weltranglistenersten, aber zumindest mit den Profilen seiner Freunde. Wer hat die meisten Punkte? Wer ist der Beste in welchem Spiel? Diese Fragen müssen nicht mehr unbedingt in Duellen Spieler gegen Spieler geklärt werden. Ein kurzer Blick auf das Profil genügt und man weiß: Einer hat es drauf oder eben nicht.Dieser soziale Vergleich entwickelt eine schnelle Eigendynamik und dank gegebener Plattformen noch leichter als je zuvor. Und der Druck ist so stark, dass ich lieber Punkte sammele, anstatt etwas zu spielen, das mir eigentlich viel mehr Freude machen würde. Immer wieder kaufe ich mir ein Spiel für die Xbox 360, denn dort sitzt meine Geißel, der Gamerscore. Da ich damit angefangen und die meisten Freunde dort habe, ist mir dieser Punktestand wichtig, Trophäen und anderes interessiert mich weniger.Dann wollte ich mir endlich Modern Warfare 3 zulegen. Meine innere Stimme flüstert mir zu:Aber ich argumentiere dagegen:Die andere Stimme bleibt hartnäckig:Und dann ist es mir plötzlich klar: Genau! Ich möchte den Singleplayer nicht spielen! Warum sollte ich mich also damit quälen? Dieser Unsinn soll ein Ende haben! Ich kaufte miralso für den PC, einfach um den meisten Spaß beim Spielen herauszuholen. Um den Multiplayer-Modus zu genießen und den Einzelspieler zu vergessen. Weil ich endlich den Zwang des Gamerscores überwinden will. Ich will nicht mehr nur Erfolge sammeln. Ich will wieder