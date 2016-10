He Is Legend

He Is Legend Zocke oder Kloppe!

Dieser Artikel wurde erstmals am 2.7.2008 veröffentlicht.

Wenn er kommt, hört sogar Chuck Norris auf, Roundhousekicks zu verteilen, und setzt sich vor den. Er ist die größte Werbe-Ikone der Welt, noch vor Pepsiman . Er ist der Mann, der eigenhändig dafür gesorgt hat, dass der Sega Saturn in Japan nicht untergegangen ist, während der Rest der Welt Segas schwarze Kiste zugunsten einerin den Regalen versauern ließ. Genug der Worte, lassen wir bewegte Bilder sprechen., dessen Name eine Anspielung auf die Phraseist, was soviel bedeutet wie. Dieser Mann ist eine Legende. Ein Judo-Meister, der jeden, der nicht spielt, verkloppt. Egal, ob es sich um Kinder handelt, die lieber Sport treiben, oder um feiernde Jugendliche -- Segata haut sie alle kurz und klein. In überspielt Segata die Hauptrolle, er hat sein eigenes Videospiel gehabt, ein Musikvideo und unzählige Merchandise-Artikel. Und am Ende hat er sogar vor seinem Tod das Sega-Hauptquartier vor einer Rakete gerettet. Das ist Heldenmut!Hier noch eine Dokumentation zu Segata Sanshiro, gefüllt mit einigen seiner Werbeclips:Also, immer daran denken: Sega Saturn Shiro!