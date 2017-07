Dieser Beitrag wurde erstmals am 9.10.2011 veröffentlicht.

Der Header stammt diesmal von Blumenbiene

Hey, kennt ihrAuch bekannt unter dem Namen Bullshit-Bingo. Das ist ein Spiel, bei dem man bestimmte Dinge oder Ereignisse, etwa E3-Pressekonferenzen, auf bestimmte, häufige Begriffe untersucht - zum Beispiel eben so eine Konferenz auf- und damit halt Bingo spielt. Man kann das Ganze auch alsverwenden, aber wir vom D-Pad distanzieren uns selbstverständlich vom Alkoholismus. Wie dem auch sei, ich habe mir mal meine eigenevon Buzzword-Bingo erstellt.Zu diesem Zwecke habe ich mirgekrallt und die prominentesten Wörter herausgeschrieben - meist irgendwelche Adjektive, aber auch mal ein Nomen oder eine ganze Phrase. Dabei ist herausgekommen, dass wir Gamer aufmit ganz vielenstehen, so lange es auch einengibt und man eine ganze Menge Scheißkann.Um den Artikel nicht in einen totalen Clusterfuck zu verwandeln, gebe ich euch die vollständige Datei einfach mal als Text. Interessant wird das Ganze natürlich erst, wenn man irgendwas zum Vergleichen hat. Also habe ich noch meineabgestaubt und die Buzzwords von 47 Spielen ausgewertet. Wenn ihr euch die Datei anguckt, dann fällt sofort auf, dass das Interessengebiet Mitte-Ende der 90er noch ganz woanders lag:sind ziemlich egal,hat einen ähnlichen Stellenwert wieundund es gibt so gut wie nichts zu. Dafür muss alles insein - was ein Buzzword ist, das mit einer eventuellen Durchsetzung der 3D-Fernseher am Markt wieder Auftrieb kriegen wird. Zudem war irgendwie immer allesund, ebenfalls zwei Eigenschaften, die momentan kaum angepriesen werden. Außerdem fällt Multiplayer-Gespiele, ausgenommen Fightern, so ziemlich unter den Tisch. Hachja, die Zeiten des einsamen Sitzens im Keller.Eine ganz besonders coole Sache ist ja noch, dass ständig erwähnt wird, dass ein Titel besonders gut auf demist. Man merkt, dass Fanboy-Kriege damals wesentlich prävalenter waren.Insgesamt war's wesentlich witziger, die Saturn-Packungen zu lesen, allein schon wegen der ganzen Fehler. Da steht auf der Packung von Fighters Megamix, einem Prügler, bei dem so gut wie jeder Charakter mit bloßen Fäusten antritt, dass es neue Waffen gibt. Oder bei Rayman FAAAAAIIIIIILUUUUUUREEEEE.