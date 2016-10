Dieser Artikel wurde erstmals am 10.3.2008 veröffentlicht.



Mir wird immer gesagt: "Rian, früher war alles besser." Also ich weiß nicht. Sicher, früher hatten wir noch 'nen Kaiser, früher war die Welt noch in beruhigende Sepiafarben gehüllt und früher hat mich noch keiner dumm angeguckt, wenn ich Dreirad gefahren bin. Und die Spiele, die Spiele erst! Damals (nach dem Kaiser, aber noch bevor ich auf meinem coolen Dreirad doof angeguckt wurde) steckte noch Liebe in der 2D-Grafik, während heute nur noch Polygone aufgepustet werden. Da wusste man die Tradition noch zu schätzen, neue Ideen waren kein beigelegtes Feature, sondern das Lauffeuer, das Spiele erst zu dem machten, was sie waren - und überhaupt war alles mit viel mehr Hingabe gestaltet. Aber ich weiß nicht. Wenn mir Leute sagen, dass die Spiele heute nicht mehr auf die alten Werte achten und es nirgendwo Bezug zu früher gibt, dann kann ich das nicht wirklich glauben.Nehmen wir zum Beispiel mal unseren Freund Frank "I've covered wars, you know" West aus dem 360-Spiel. Der ehemalige Konfliktfotograf metzelt ja nicht drei Tage am Stück non-stop Zombies und onelinert so legendäre Sprüche wie das unsterbliche "Zombies, huh?" ohne ab und zu mal einen Happen zu sich zu nehmen. Und was das für Happen sind! Kohlkopf? Mampf. Tiefkühlpizza? Mampf! O-Saft im Pappkarton?Wenn Frank einen Gegenstand findet, der nicht an den Boden genietet ist, dann macht er in seinem Kopf eine einzige, wichtige Entscheidung: "essbar/Waffe" oder "nicht-essbar/Waffe". Sollte Frank mit den Dingen zur Hand also nicht die Untoten erst so richtig tot machen können, dann kann er sie wenigstens futtern (nicht die Untoten). Manchmal schlägt er sogar mit der Gewürzgurke oder einer Dose Tomatenmark einen Zombie kaputt und frisst sie dann auf - das Tomatenmark sogar samt Dose! Hier ist meine Theorie, wie Franks Verdauungstrakt aussieht:Man nehme eine beliebe Anzahl Gegenstände jedes Aggregatzustandes (Schießpulver, Tapetenkleister, Kaffeesatz, Plastiktüten etc.) und führe sie durch Franks Kauwerkzeugluke ein. Grob zerkleinert flutscht die entstandene, graue Masse eine braune Röhre runter und landet in der Großen Blase, die den Großteil von Franks Innereien ausmacht. Dort wird die zu verdauende Masse von Lasern, Tazern, Phazern und sonstigem coolen Zeug beschossen und in flüssiges Uranium verwandelt, welches bei der nächsten "Speichermöglichkeit" ausgeschieden wird. Während dieses Prozesses extrahiert die Große Blase dermaßen viel Bioenergie auf Quantenebene, dass es Einstein glatt die Brille von der Nase putzen würde.Mit diesem Mysterium geklärt, wollte ich mich eigentlich schon zurücklehnen, aber dann sprang ich auf und setzt mich gleich wieder hin: Woher hat Frank eigentlich so einen starken Magen? Ich durchforstete im Gedanken die große Spielebibliothek und fand in der Registerkarte "MAMPFEN" doch tatsächlich einen passenden Eintrag:. Ein Urvater des Straßenbeaters, dernacheifernd besonders dadurch Bekanntheitsgrade erlangte, dass die Spielercharaktere unter Mülltonnen gefundene, fertige Brathähnchen mit einem Happs verschlangen - samt Knochen und allem! Ich kratzte mich am Kopf: Aber welcher der tapferen Recken konnte denn wohl den Ahnen unseres Einkaufszentrumschlächters darstellen? Ich startete den zweiten Teil der-Serie und da fiel es mir doch glatt wie Schuppen von den Augen: Max!Der gnarlig-grimmige Hulkverschnitt in fleischfarbener Verkleidung mit Wrestlerallüren musste es gewesen sein! Wenn nicht dieses fleischgewordene Sixpack seine testosterongeladenen Gene an den bodydroppenden, suplexenden, dropkickenden Frank W(r)est weitergegeben hat, wer dann? Bleibt nur noch die Frage offen, wer die X-Chromosomen stellte, die Frank davon abhielten, komplett wie Das Ding Jr. auszusehen.Mein erster Verdacht fiel auf die Kämpfertorte Blaze. Affäre? Affäre?! Nein, ich glaube nicht. Sie hatte schon diese uneheliche Fusion aus Ryu und Ken namens Axel zum Freund, das dürfte ihr genug Muskelmasse gewesen sein. Und, mal ganz ehrlich: Max hätte sie wohl nicht mit seinem unendlichen Charme rumkriegen können. Nein, das nun ganz bestimmt nicht. Ich denke viel eher, dass sich unser wandelnder Bizeps für den etwas unkonventionellen, aber viel einfacheren Weg seines direkten Vorfahrens, des Höhlenmenschen, bedient hat:Etwas finden, das irgendwie weiblich aussieht, niederschlagen, nach King Kong-Manier entführen und in einer romantischen Ecke bei Mottenkugelgeruch und Schimmeltapete Nachkommen zeugen.Natürlich habe ich für diese These keinerlei Beweise, aber ich habe ein paar Indizien gefunden, die meine Behauptungen plausibel erscheinen lassen. Anbei drei Standbildaufnahmen einer Überwachungskamera, welche im Vergewaltigungs-Verfahrenvor Gericht wegen schlechter Bildqualität nicht zugelassen wurden (es hätte auch ein rasierter Sasquatch sein können!). Ich überlasse jedem sein eigenes Urteil, aber für mich persönlich gibt es da keine zwei Meinungen mehr. Vielleicht findet Frank ja inseinen lange verloren geglaubten Wrestlervater in einer mexikanischen Spelunke wieder.